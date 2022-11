15. emerytura? Rzecznik PiS odpowiada

W połowie listopada „Gazeta Wyborcza” podała, że grupa posłów PiS miała naciskać na kierownictwo, aby w przyszłym roku wypłacić 15. Emeryturę, a szef partii Jarosław Kaczyński miał dać zielone światło.

15 emerytura

Informacje te zdementował we wtorek na antenie Programu Pierwszego Polskiego Rafał Bochenek, nowy rzecznik PiS. – Media żywią się spekulacjami. Nie ma takich decyzji. 13. i 14. emerytura jak najbardziej będą to projekty, które będą realizowane i pomimo tego, że bardzo często jesteśmy za to krytykowani przez polityków Platformy Obywatelskiej, na pewno będziemy wspierali naszych seniorów – powiedział Bochenek.

Dopytywany czy „piętnastka" leży na stole, Bochenek odpowiedział, że nie. – Nie leży na stole. Na ten moment nie toczą się w tym zakresie żadne rozmowy – zaznaczył.

13 i 14 emerytura

W przyszłym roku z pieniędzy podatników zostanie wypłacona nie tylko 13., ale też 14. emerytura. W połowie października potwierdziła to minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie będzie na poziomie minimalnej emerytury.

W tym roku pełna kwota czternastek (równa minimalnej emeryturze) przysługiwała osobom, których świadczenie podstawowe, np. emerytura i renta, nie przekroczyła 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka była zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. W roku 2022 na 13. i 14. emeryturę i na waloryzację świadczeń rząd przeznaczył z budżetu aż 43 mld zł. W latach 2021-2022 jest to łącznie prawie 77 mld zł.

