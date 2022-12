Samorządom przekazano dotychczas 90 tys. ton węgla

– Jeżeli chodzi o gminy, które przystąpiły do programu rządowego dystrybucji węgla we współpracy z samorządami, to mamy 2 387 gmin, które się zgłosiły na ten portal (cieplo.gov.pl) i biorą udział w tej dystrybucji. Te informacje, które tam się pojawiają są cały czas aktualizowane. One są w pełni transparentne – powiedział w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda, odpowiadając na pytania posłów.

Poinformował, że poza systemem dystrybucji przez samorządy zostało 25 gmin. Zapewnił, że rząd „działa w tym kierunku, aby ten węgiel w niższych cenach był również dla nich dostępny w tym sezonie".

– Jeżeli chodzi o węgiel, który już został już rozdystrybuowany, to na wczoraj mamy ponad 90 tys. ton. […] Ale jeśli chodzi o wolumeny węgla, który w tym tygodniu już trafi do samorządów to jest on już znacznie większy, bo ten przyrost mamy skokowy, zbliżamy się do maksymalnych ilości wydań. Pewnie to będzie dzisiaj ponad 100 tys. [ton], a pod koniec tygodnia może się ta liczba nawet podwoić – podkreślił wiceminister.

Węgiel dobrej jakości

Karol Rabenda zapewnił, że węgiel jest certyfikowany na wielu etapach i "praktycznie nie ma reklamacji" od gmin, które go zakupiły.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks), a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mogą składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny.

