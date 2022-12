Ceny paliw spadną w przyszłym tygodniu?

W mijającym tygodniu odnotowaliśmy wzrost hurtowych cen paliw w kraju. W przypadku benzyny Pb95 mówimy o wzroście o około 20 gr/l, podczas gdy ceny diesla rosły o około 11 gr/l netto. Ta zmiana nie powinna przełożyć się na stacje paliw, jednak może zablokować ewentualny dalszy spadek cen. Na części stacji, podobnie jak w poprzednich tygodniach, ceny paliw spadały, ale ich skala pozostaje w dalszym ciągu niewielka.

Średnie ceny na stacjach kształtują się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,56 zł/l (-2gr/l), bezołowiowej 98 - 7,29 zł/l (-0,02 gr/l), oleju napędowego 7,7 zł/l (-4 gr/l), autogazu 2,99 zł/l (-2 gr/l). Natomiast w okresie 5-9 grudnia średnie ceny benzyny Pb95 mogą spaść w okolice 6,53 zł/l, benzyny Pb98 - 7,25 zł/l, oleju napędowego - 7,68 zl/l i LPG - 2,98 zł/l.

W ciągu roku najbardziej wzrosły rachunki za olej napędowy, którego litr kosztuje obecnie 1,66 zł więcej (tj. 27,5%) niż na początku grudnia ub. roku. O ponad 8% wyższe są ceny benzyny Pb95, a o ponad 15% benzyny Pb98. W dobrej sytuacji znajdują się posiadacze samochodów z instalacją LPG, litr autogazu kosztuje bowiem blisko 12% mniej niż przed rokiem.

Ropa naftowa

W piątek rano ceny lutowej serii kontraktów na ropę utrzymują się w rejonie 87 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent podrożała około 3 USD/bbl. W okresie 25 listopada-1 grudnia ceny diesla na rynku ARA wzrosły o 13 USD/t, benzyn natomiast o 32 USD/t.

Kraje UE porozumiały się wstępnie w kwestii ustalenia górnego limitu cenowego na zakup ropy rosyjskiej. Pułap cenowy ma być ustalony na poziomie 60 USD/bbl z zastosowaniem mechanizmu adaptacyjnego, który ma zakładać utrzymywanie górnego limitu cenowego 5% poniżej rynkowej ceny ropy rosyjskiej. Decyzja wymaga zgody wszystkich 27 państw członkowskich. Embargo na morski import ropy rosyjskiej wraz z mechanizmem górnego limitu cenowego wchodzą w życie 5 grudnia, z tym, że sankcjami nie będą objęte tankowce załadowane do 5 grudnia i rozładowane przed 19 stycznia. Rosyjska ropa Urals (ex-Primorsk) kosztuje obecnie 56 USD/bbl.

Według amerykańskiej EIA rezerwy ropy naftowej w USA w tygodniu kończącym się 25 listopada spadły aź o 12,6 mln bbl. Amerykański poziom zapasów jest o 8% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Eksport ropy z USA wzrósł w skali tygodnia do bliskiego rekordom poziomu 4,84 mln bbl/d, co oznacza z kolei spadek importu netto ropy do zaledwie 1,1 mln bbl/d.

Aktualnie uwaga rynku przesunie się w stronę zaplanowanego na 4 grudnia wirtualnego spotkania OPEC+. Konsensus rynkowy zakłada brak zmian w limitach wydobycia.

