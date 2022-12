Ile Polska sprowadzi węgla? Są konkretne dane

Łączna ilość węgla, sprowadzanego do Polski od stycznia br. do końca sezonu grzewczego sięgnie ok. 19 mln ton, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Karola Rabendy. Od początku 2022 r. sprowadzono 12 mln ton, w grudniu do Polski ma trafić 2 mln ton, a do kwietnia 2023 r. - kolejne 5 mln ton.

– Od początku roku zaimportowaliśmy, wliczając listopad, 12 mln ton węgla. To jest węgiel zmieszany, który trzeba odsiać, z tego ok. 25-30% węgla jest dla gospodarstw domowych. W grudniu będzie kolejne ok. 2 mln ton, a na przyszły sezon ok. 5 mln ton - powiedział Rabenda podczas konferencji prasowej.

Wcześniej wiceminister informował, że w poprzednich latach sprowadzanych było kilka mln ton, maksymalnie do 10 mln ton.

Samorządom przekazano dotychczas 250 tys. ton węgla

Samorządom przekazano dotychczas ok. 250 tys. ton węgla w ramach systemu dystrybucji, poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Do rządowego programu dystrybucji węgla we współpracy z samorządami przystąpiło 2 387 gmin, dotychczas podpisano umowy z 2,1 tys. z nich.

– Jeśli chodzi o węgiel dostarczony, to z importu i z kopalni rozwieźliśmy już ćwierć miliona ton. Dziennie wydajemy ponad 30 tys. ton. Działamy na pełnych obrotach" - powiedział Rabenda na konferencji prasowej.

Poinformował, że rząd "ma mechanizmy", aby dostarczyć węgiel po preferencyjnych cenach nawet tym gminom, które nie podpiszą umowy.

– Umów z samorządami mamy podpisane już 2,1 tys. To jest około 90 proc. wszystkich gmin, które się zgłosiły. Zostało nam około 200 gmin, z którymi ciągle rozmawiamy - podkreślił wiceminister.

Zapewnił, że węgiel jest dobrej jakości i posiada wszelkie certyfikaty.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks), a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mogą składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny.

