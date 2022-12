Komisja Europejska przyjęła program prac w ramach Horyzontu Europa

Około 13,5 mld euro będzie wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych – podała KE w komunikacie, na który powołało się we wtorek ISBnews.pl.

"Jako część szerszego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro, tj. programu Horyzont Europa, finansowanie to przyczyni się do osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych, zwiększenia odporności energetycznej i rozwoju podstawowych technologii cyfrowych" – czytamy.

Wsparcie ze strony KE

Wsparcie dotyczyć ma też Ukrainy, zwiększać odporność gospodarczą i przyczynić się do trwałej odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19. Na osiągnięcie kluczowych celów działań w dziedzinie klimatu, znalezienie innowacyjnych rozwiązań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przystosowania się do zmiany klimatu przekazanych ma zostać 5,67 mld euro. Z kolei 1,67 mld euro na wspieranie różnorodności biologicznej. Ponad 4,5 mld euro ma trafić na wsparcie transformacji cyfrowej UE, w tym na rozwój podstawowych technologii cyfrowych i zachęcanie do ich wykorzystywania ich w naszym życiu. Prawie 970 mln euro ma zostać zainwestowanych w przyspieszenie przejścia na czystą energię, zgodnie z planem REPowerEU, oraz zwiększenie niezależności energetycznej Europy od nierzetelnych dostawców i niestabilnych paliw kopalnych.

W 2023 roku w ramach programu prac inwestycje o wartości ponad 1 mld euro z NextGeneration przekazane zostaną na odbudowę Europy po szkodach gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią COVID-19. Ponadto, w ramach wsparcia badań naukowych i innowacji przeznaczono 336 mln euro na zwiększenie gotowości na wypadek pandemii i reagowanie na stany zagrożenia zdrowia. Jest to zgodne z celami Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). W celu wzmocnienia odporności UE wspierana ma być również infrastruktura krytyczna na wypadek zagrożeń fizycznych i cybernetycznych. Planowane są działania na rzecz Ukrainy, współpraca z państwami afrykańskimi i Chinami.

