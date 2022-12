Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Chodzi o System Informacyjny Schengen (SIS), którego celem jest powrót nielegalnie przebywających cudzoziemców oraz uregulowanie kwestii związanych z odprawami granicznymi – podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR), na którego komunikat powołało się ISBnews.pl.

Najistotniejsze rozwiązania

W projekcie zaproponowano rozwiązania, takie jak: ustanowienie nowego systemu do wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej o decyzjach, które nakazują powrót nielegalnie przebywających cudzoziemców (system ma służyć także do monitorowania, czy opuścili oni terytorium tych państw); określenie warunków i procedur wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich UE; zwiększenie skuteczności unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (niezbędne między innymi do utrzymania zaufania publicznego do polityki migracyjnej i azylowej UE).

Projekt zakłada także między innymi: ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej organem wyższego stopnia w niektórych sprawach administracyjnych; ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej jako odpowiedzialnego w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia; dokonanie zmian w funkcjonowaniu wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany; zrealizowanie zaleceń Komisji Europejskiej, aby zwiększyć skuteczność powrotów cudzoziemców; określenie ministra spraw wewnętrznych i administracji jako prowadzącego rejestr spraw, które dotyczą zobowiązań do powrotu oraz wydaleń obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

