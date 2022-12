Sześć krajów UE wzywa Komisję Europejską do zmiany sankcji wobec Rosji

Jak informuje "Financial Times", powołując się na dokumenty, zmian w reżimie sankcji domagają się Francja, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Belgia i Portugalia.

Chociaż Komisja Europejska wydała zalecenia dotyczące transportu rosyjskiego zboża i nawozów, niektóre rządy uważają je za niewystarczająco wiarygodne, aby zagwarantować ochronę prawną – wyjaśnia gazeta.

"Obecna sytuacja prawna przyczynia się do krytyki sankcji, które skutecznie utrudniają handel żywnością i nawozami" – napisano w dokumencie opracowanym przez przedstawicieli sześciu krajów UE.

Firmy boją się konsekwencji handlu z Rosją

Jak tłumaczą autorzy, czasami ładunki żywności są opóźniane w europejskich portach dłużej niż to konieczne, ponieważ firmy boją się uczestniczyć w transakcjach związanych z rosyjskimi podmiotami wpisanymi na unijną listę sankcyjną.

Generalnie ich zdaniem dochodzi do "niepożądanych sytuacji", gdy UE traktuje umowy rolne z Rosją bardziej surowo niż z USA i Wielką Brytanią.

"Jest to sprzeczne ze wspólną polityką bezpieczeństwa żywnościowego UE" – argumentują inicjatorzy zmian i proszą o jasne doprecyzowanie sankcji, które zwolnią z odpowiedzialności "środki lub zasoby gospodarcze" potrzebne do zakupu, importu, eksportu lub transportu produktów rolno-spożywczych.

Inwazja na Ukrainę. UE odpowiada sankcjami

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę UE wprowadziła już osiem pakietów sankcji wobec Moskwy, a teraz przygotowuje się do dyskusji na temat dziewiątego. Niektóre kraje chcą to wykorzystać do wprowadzenia poprawek związanych z sankcjami na żywność i nawozy – podkreśla "FT".

Rosja uważa, że nie prowadzi przeciwko Ukrainie wojny, lecz "specjalną operację wojskową", która w rzeczywistości przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od zakończenia II wojny światowej.

