Perfidna perfidia Gazety.pl

Prosto zygzakiem II Nie po raz pierwszy portal Gazeta.pl podał w wątpliwość stan budżetu polskiego państwa, który przecież – znajdując się w tak znakomitych rękach – nie może nie być w świetnej kondycji.

Tym razem jednak uczynił to ze szczególną perfidią, kłamliwe słowa o rzekomo fatalnym stanie polskich finansów wkładając w usta samego szefa rządu Mateusza Morawieckiego, który przecież od lat dogląda ich osobiście, czyli właśnie własnoręcznie. „Premier Morawiecki organizował spotkania z politykami PiS, by ich przekonywać do spodziewanego porozumienia z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy” – chwaliła się swoimi rzekomymi ustaleniami Gazeta.pl.