Rynek nieruchomości czeka kumulacja podwyżek

Mimo olbrzymiej inflacji – oficjalnie na poziomie 17,4 proc. – i kryzysu gospodarczego w przyszłym roku rząd planuje wprowadzenie kolejnych podatków. Właścicielom nieruchomości dojdą też nowe obowiązki i związane z nimi koszty.

Podatek od nieruchomości w górę

Część z nich wylicza portal money.pl. Pierwsza zmiana dotyczy wzrostu podatku od nieruchomości.

„Od przyszłego roku we wszystkich miastach wojewódzkich stawki podatków od nieruchomości wzrosną przeciętnie o 12 proc. Najmocniej odczują to jednak mieszkańcy Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Białegostoku i Olsztyna. W tych miastach samorządowcy zdecydowali się na maksymalne stawki podatków, co zostało już zatwierdzone przez resort finansów” – czytamy na money.pl.

Wyższy VAT i opłaty eksploatacyjne

Ponadto Polaków czeka kolejny wzrost opłat eksploatacyjnych, w których znaczący udział będą miały jeszcze wyższe rachunki za energię. Wysokość taryf zatwierdzonych przez URE nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, jednak z wcześniej podawanych informacji wynika, że stawki za prąd mogą mocno wzrosnąć.

„Rząd wprowadził wprawdzie maksymalne limity na ceny energii, ale dotyczą one tylko określonego poziomu zużycia” – przypomina money.pl. Co więcej, w 2023 roku rząd przywraca wyższy 23 proc. podatek VAT na ciepło i energię, twierdząc, że takiej stawki wymaga Unia Europejska. Komisja Europejska odpowiada jednak, że wersja przedstawiona przez rząd nie jest prawdziwa.

Wśród wyliczonych przed serwis czynników, które zwiększą obciążenia finansowe jest też opłata za wywóz śmieci. Podnosi ją coraz więcej urzędów miast i gmin.

Świadectwo energetyczne budynku

Właścicielom nieruchomości w przyszłym roku dojdą również zupełnie nowe obowiązki. Niebawem każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany posiadać świadectwo energetyczne budynku, za które będzie musiał zapłacić.

Od 2023 roku właściciele, którzy nie dopełnią tego obowiązku, zapłacą karę w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości bez tego dokumentu.

