Nowa inwestycja Mercedesa w Polsce. Za ponad 1 mld euro

W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Mercedes-Benz Group AG. Na konferencji prasowej po spotkaniu przedstawiciele niemieckiego koncernu zapowiedzieli, że w fabryce w Jaworze będą produkowane elektryczne samochody dostawcze.

– Widzimy wyraźnie, jak wielkie firmy technologiczne zmieniają swój paradygmat operacyjny. Dziś świat mierzy się z wyzwaniami po pandemii, z wojną na Ukrainie i z wyzwaniami technologicznymi – mówił Morawiecki.

– Tak znakomite firmy, które zaufały Polsce kilka lat temu, jak Mercedes-Benz, to jednoznaczny wyznacznik tego, jak rozwijamy naszą produkcję, przemysł w Polsce i jak staramy się dla inwestorów polskich i zagranicznych, na równych zasadach, tworzyć jak najlepsze warunki produkcji – dodał.

Morawiecki: Inwestycja Mercedesa jest bardzo ważna dla Polski

– Inwestycja, którą dzisiaj Mercedes ogłasza jest inwestycją dla Polski bardzo, bardzo ważną. Chcę szczególnie podziękować pani marszałek Elżbiecie Witek, która jest nie tylko dobrym duchem Jawora, całego powiatu i województwa – mówił premier.

Witek, która pochodzi z Jawora, powiedziała, że mimo pandemii i wojny na Ukrainie Polska jest w dalszym ciągu dobrym miejscem do inwestowania. – Bardzo dziękuję każdemu, kto przyczynia się do powstania tego wielkiego rozwojowego dla Polski projektu – podkreśliła.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że zatrudnienie w nowej fabryce znajdzie ponad 2,5 tys. osób. Według szefa resortu Waldemara Budy kolejna decyzja Mercedesa o rozpoczęciu produkcji w Polsce (niemiecki koncern ma już jedną fabrykę silników i baterii elektrycznych w Jaworze) stanowi "dowód na to, że nasz kraj jest doskonałym miejscem do lokowania przedsięwzięć i co równie ważne, do reinwestycji".

