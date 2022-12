Rosja ma pomysł na obejście sankcji. Poprosiła o pomoc obce państwo

Kraje Unii Europejskiej, G7 i Australia ustaliły maksymalną cenę ropy z Rosji na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Embargo obowiązuje od 5 grudnia i wywołało m.in. zator tankowców w cieśninach Bosfor i Dardanele u wybrzeży Turcji.

Wicepremier Rosji Aleksander Nowak powiedział, że ustalony przez Zachód pułap cenowy na rosyjską ropę jest „środkiem antyrynkowym”, który „niszczy system handlu międzynarodowego” i stwarza "niebezpieczny procedens".

Według Nowaka, aby obejść sankcje i nie polegać na usługach ubezpieczeniowych europejskich i brytyjskich firm, Rosja i Indie muszą nawiązać współpracę w zakresie budowy i leasingu statków o dużej pojemności.

Import rosyjskiej ropy. Indie wyprzedziły Chiny

Od początku wojny na Ukrainie Indie zwiększyły zakupy ropy w Rosji 36-krotnie – z 30 tys. do 1,08 mln baryłek dziennie i stały się jej największym importerem, wyprzedzając Chiny (830 tys. baryłek dziennie).

Całkowity przepływ rosyjskiej ropy do Azji potroił się do 2,5 mln baryłek dziennie, z czego jedna trzecia jest eksportowana z rosyjskich portów przez tankowce ukrywające miejsce przeznaczenia.

Powstaje "flota cieni" złożona ze starych tankowców

Aby kontynuować transport objęty sankcjami, Rosja kupiła stare tankowce, które media określiły mianem "floty cieni". Według doniesień prasowych, chodzi co najmniej o 103 jednostki przeznaczone do złomowania. Wśród nich jest aż 29 supertankowców (VLCC), z których każdy jest w stanie przewieźć ponad 2 mln baryłek, a także co najmniej 30 tankowców Suezmax (około 1 mln baryłek) i 49 tankowców Aframax (700 tys. baryłek).

Według ekspertów to jednak wciąż za mało, aby utrzymać eksport ropy drogą morską, którego wolumen w ostatnich miesiącach wynosił około 3 mln baryłek dziennie.

– Rosja potrzebuje ponad 240 tankowców, aby utrzymać obecny eksport – powiedział Wiktor Kuriłow, analityk firmy konsultingowej Rystad, cytowany przez "The Moscow times". Uważa on, że brak 60-70 tankowców spowoduje spadek wolumenu o około 200 tys. baryłek dziennie.

