Finanse młodych Polaków. Ilu pożycza od rodziny i znajomych?

– Badanie pokazuje, że młodzi widzą sens w oszczędzaniu. Są świadomi tego, że w życiu potrzebna jest poduszka finansowa i stawiają to na pierwszym miejscu. Z drugiej strony, trudna sytuacja gospodarcza, a przede wszystkim wysoka inflacja, nie sprzyjają oszczędzaniu. Nieliczni młodzi, którzy twierdzą, że nie warto odkładać, jako główny powód podawali właśnie ryzyko, że zgromadzone pieniądze stracą w przyszłości na wartości - powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z badania, 93 proc. młodych Polaków między 18. a 35. rokiem życia uważa, że warto oszczędzać. Podobnie twierdziły kobiety i mężczyźni, zarówno z młodszej, jak i starszej grupy wiekowej badanych, a także mieszkający u rodziców, na swoim i w wynajmowanym mieszkaniu. Mniejszym entuzjazmem wobec oszczędzania wykazały się jedynie osoby z podstawowym wykształceniem (78 proc.). 5 proc. wśród wszystkich ankietowanych nie miało zdania na temat potrzeby oszczędzania, a 2 proc. wskazywało, że nie ma sensu tego robić.

Problemy młodych Polaków

Wśród powodów, dla których warto oszczędzać, młodzi Polacy najczęściej wskazują na możliwość odłożenia pieniędzy na "czarną godzinę", gdy pojawi się jakiś niespodziewany, poważny wydatek (78 proc.), równie chętnie wymieniali zabezpieczenie swojej finansowej przyszłości (74 proc.) i możliwość uzbierania pieniędzy na duży i ważny wydatek, jak zakup mieszkania, samochodu itp. (69 proc.).

Co piąty młody Polak (22 proc.) przyznaje, że wydaje więcej pieniędzy na przyjemności niż na spełnienie podstawowych potrzeb. Najczęściej deklarują to najmłodsi mężczyźni (18-25 lat) - 36 proc., najrzadziej - kobiety z grupy wiekowej 26-35 lat: niemal co dziesiąta przedkłada zbytki nad niezbędne wydatki, podano w materiale.

Pożyczki od rodziny

– Spełnianie swoich zachcianek i szybkie wydawanie pieniędzy może być źródłem problemów. W naszym badaniu widać, że część młodych osób, chcąc związać koniec z końcem, musi sięgać po wsparcie. Więcej niż co piąta przyznaje, że pożycza pieniądze od rodziny lub znajomych, by przetrwać do końca miesiąca. Niemal 14 proc. w takiej sytuacji ratuje się chwilówką lub pożyczką. Częściej taką pomocą muszą się posiłkować młodzi mężczyźni, którzy zresztą sami mówią, że pieniądze przeciekają im przez palce i zdarza im się nie liczyć ze swoim budżetem, gdy chodzi o przyjemności - dodał Łącki.

Ogólnopolskie badanie "Podejście młodych Polaków do pieniędzy" zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej we wrześniu 2022 roku metodą CAWI na grupie 1009 kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat.

