Nowy program budowy dróg. Premier przedstawił szczegóły

– We współczesnym świecie rozwój, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, nie byłby możliwy bez rozwoju infrastruktury drogowej. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne tworzą cały układ drogowy, który jest warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego. My to doskonale rozumiemy. Dzisiaj w Polsce chyba nie ma nikogo, kto nie dostrzegałby, jak zmieniają się polskie drogi w ostatnim czasie – mówił premier w trakcie konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

We wtorek Mateusz Morawiecki, wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz wiceministrem Rafałem Weberem, przedstawił założenia nowego, rządowego programu budowy dróg krajowych – dróg ekspresowych i autostrad. Jak zaznaczył szef rządu, jest to program, który ma finansowanie na wszystkie założone odcinki.

– To między innymi droga S5 od Grudziądza do Ostródy, obwodnica Warszawy S50, drogi S11 i S10 od Szczecina do Warszawy przez Bydgoszcz. To wiele nowych odcinków, które (...) zostały przyjęte na Radzie Ministrów – powiedział premier.

Morawiecki: Największy program w historii

Mateusz Morawicki wskazał, że przedstawiony w trakcie wtorkowej konferencji w KPRM projekt, to "największy w historii Polski krajowy program budowy dróg ekspresowych i autostrad". Chodzi bowiem o około 290 mld złotych na uzupełnienie sieci komunikacyjnej o dodatkowe części infrastruktury.

Szef rządu poinformował, iż w osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła założenia dotyczące jeszcze jednego odcinka – drogi S8 od Białegostoku przez Suchowolę i Augustów do węzła Raczki przed Suwałkami.

– Dla nas nie ma ważniejszej sprawy niż połączenie Polski. Łączymy Polskę. Łączymy Polaków. W ten sposób tworzymy też nowe, lepsze perspektywy dla rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości. Tylko w ostatnich 3-4 latach inwestycje w drogi gminne i powiatowe to ponad 12 tys. różnego rodzaju wykonanych projektów. Pieniądze na drogi dostarczamy poprzez uszczelnienie systemu finansowego – oznajmił premier. – Wszystko odbywa się pod hasłem zrównoważonego rozwoju – dodał.

