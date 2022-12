Debata nad budżetem na 2023 rok. KO składa poprawki

W projekcie budżetu na 2023 rok założono dochody na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt ma zatem nie przekroczyć 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych założono na poziomie około 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie założono, że PKB w 2023 r. spadnie do 1,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

Poprawki KO

W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabrała m.in. poseł Zofia Czernow. Polityk mówiła o złożonych przez klub poprawkach.

– Nasze poprawki zmierzają do: po pierwsze wpisania do budżetu ważnych wydatków, które zostały pominięte; po drugie usunięcia wydatków, które są nadmierne bądź niedopuszczalne; po trzecie do zmniejszenia skali zadłużenia – powiedziała Czernow.

Poseł wymieniła w pierwszej kolejności sprzeciw wobec poprawki zgłoszonej przez PiS, zwiększenia finansowania mediów publicznych do 2 mld 700 mln zł.

Wśród propozycji znalazły się m.in. dotacja (6,5 mld) w formie rezerwy celowej na NFZ na świadczenia medyczne, 10 mld. na transformację energetyczną, podwyżki dla sfery budżetowej przy jednoczesnym obniżeniu wydatków na Kancelarię Premiera, prezydenta czy rezerwy celowe.

Ponadto zwiększenie o kwotę 50 mln zł wydatków na NIK, które zostały wcześniej zmniejszone, dodatkowe 150 mln zł. na lecznictwo psychiatryczne, 500 mln zł. na program in vitro, 50 mln zł. na chronienie dzieci przed przemocą, przeznaczenie na ECS 3 mln zł z budżetu IPN, a także 120 mln zł. dla mniejszości niemieckiej na naukę języka niemieckiego w szkołach jako ojczystego. – Ma to na celu naprawienie krzywdy, jaką wyrządziło w tym roku mniejszości niemieckiej Ministerstwo Edukacji, pozbawiając dzieci tej możliwości – powiedziała Czernow.

PiS: Odpowiedzialny budżet

Stanowisko klubu parlamentarnego PiS przedstawił wcześniej m.in. Andrzej Kosztowniak. Zdaniem klubu ustawa jest dobrze i odpowiedzialnie przygotowana, mimo bardzo trudnego czasu. Poseł wymienił niektóre programy społeczne (500 plus, 13 i 14 emerytura). Jego zdaniem wzmacniają one polską rodzinę, seniorów, pracowników i pracodawców. – Realizacja tych programów nie byłaby możliwa bez skutecznej działalności uszczelniania systemu podatkowego oraz rosnących wpływów podatkowych. Poseł mówił w tym kontekście o znaczącym zmniejszeniu luki VAT-owskiej. Padła kwota 50 mld zł.

Kosztowniak zapowiedział, że zgodnie z budżetem wydatki na służbę zdrowia zostaną zwiększone do 6 proc. PKB. Podkreślił, że władza utrzyma programy społeczne, zwaloryzuje renty i emerytury, a także podniesie wydatki na obronność do zapowiadanych 3 proc. PKB.

– Wynagrodzenie minimalne będzie oscylowało wokół 3600 zł, a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce będzie wynosiło 6935 zł – zapowiedział. – Stopa bezrobocia będzie wynosiła około 5,3 proc. To będzie jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Europie – mówił polityk PiS.

Kosztowniak złożył w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości 16 poprawek do projektu.

