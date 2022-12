Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej

Za ustawą głosowało 441 posłów, siedmiu było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu – przekazał w czwartek portal ISBews.pl.

Wcześniej parlamentarzyści przyjęli kilka poprawek dotyczących między innymi spisu mienia przy wnoszeniu praw majątkowych, zasad opodatkowania przychodów fundacji w przypadku prowadzenia działalności poza zakresem, wynikającym z ustawy (25 proc. podstawy opodatkowania), kosztów podatkowych od mienia pozostawionego po rozwiązaniu fundacji.

Ustawa o fundacji rodzinnej

Ustawa o fundacji rodzinnej zakłada, że wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się wiązało z obciążeniami podatkowymi. Ponadto, dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej otrzymane z fundacji rodzinnej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fundator ma mieć dużą swobodę w określeniu zasad zarządzania fundacją rodzinną, jej funkcjonowania i celu, dla którego została ona powołana (np. zapewnienie nieprzerwanego działania firmy oraz zapewnienie środków do życia dla członków najbliższej rodziny). Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

Kwestie majątkowe

Majątek, w który wyposaża się fundację rodzinną, będzie mogło stanowić mienie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, należące do fundatora albo fundatorów. Chodzi przede wszystkim o udziały i akcje spółek.

Działalność operacyjna fundacji rodzinnej ma być opodatkowana na zasadach ogólnych. Fundacja rodzinna nie będzie uprawniona do korzystania z tzw. małego CIT-u. Wartość aktywów fundacji rodzinnej nie powinna być niższa niż 100 tys. złotych. Jeśli w trakcie działalności fundacji wartość jej majątku spadnie poniżej tej kwoty, to w pierwszej kolejności osiągnięte w przyszłości zyski powinny uzupełnić fundusz operatywny do kwoty 100 tys. złotych.

