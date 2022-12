Rosjanie ograniczają produkcję gazu

Zgodnie z raportem zaprezentowanym przez koncern, Rosja ograniczyła produkcję gazu. Od początku 2022 roku wydobyto 394,1 mld m3. gazu, czyli o 96,3 mld m3 surowca mniej niż w poprzednim roku. Stanowi to spadek o 19,6 proc.

Zapotrzebowanie spółki na gaz z systemu przesyłowego (GTS) na rynku krajowym spadło w tym okresie o 5,2 proc. (o 12,5 mld m3).

Eksport do krajów zagranicznych wyniósł 97,8 mld m3. To o 45,1 proc. (80,2 mld m3.) mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Kłopoty Gazpromu

Niemiecka firma energetyczna RWE wszczęła postępowanie arbitrażowe przeciwko rosyjskiemu Gazpromowi w sprawie niedoborów gazu. Jak podał Reuters powołując się na informacje z niemieckiej gazety ekonomicznej "Handelsblatt", udział RWE w dostawach rosyjskiego gazu był dość niski i do 2023 roku wyniósł równowartość 15 TWh.

Jak zauważono w materiale, od początku rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę liczba ta spadła do 4 TWh. Według szacunków, RWE poniosła z tego tytułu ok. 400 mln euro strat. Dla porównania, Uniper, jedna z wiodących firm gazowych w Europie, która również pozwała Gazprom za odcięcie dostaw gazu, poniosła do tej pory straty w wysokości ok. 11,6 mld euro.

Rosyjski szantaż gazowy

31 sierpnia Gazprom zawiesił dostawy gazu do Europy przez gazociąg Nord Stream 1. 2 września ogłoszono, że pompowanie gazu przez gazociąg zostanie wstrzymane na czas nieokreślony. 26 września pojawiły się z kolei informacje o wyciekach gazu na obu nitkach Gazociągu Północnego. 27 września media podały informację, że na Nord Stream doszło do wybuchów, które uszkodziły rurociąg.

28 września 2022 r. kraje UE zażądały natychmiastowego ograniczenia cen gazu.

1 października Gazprom ograniczył dostawy gazu do Mołdawii o 30 proc. Wicepremier kraju Andrij Spinu powiedział wówczas, że dostawy są ograniczane z powodu problemów technicznych i że Kiszyniów zwróci się o zwiększenie dostaw.

1 listopada 2022 roku Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Włoch.

Od 1 grudnia 2022 roku Gazprom ograniczył eksport gazu do krajów UE o prawie połowę.

