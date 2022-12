"Pierwsze mieszkanie". Rząd prezentuje nowy program mieszkaniowy

– Mieszkanie to prawo, nie towar – w Polsce mamy takie poczucie, że stabilność i bezpieczeństwo daje posiadanie mieszkania. Przez lata był widoczny brak wsparcia przy zakupie mieszkania – powiedział minister podczas konferencji prasowej.

Program "Pierwsze mieszkanie" jest przeznaczony dla osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dla rodziców dziecka powyżej 13. roku życia. – Proponujemy system, który odpowie na potrzeby mieszkaniowe w krótszej i dłuższej perspektywie – wskazał Buda.

Rządowy program zakłada bezpieczny kredyt z oprocentowaniem 2 proc. – powyżej państwo będzie dokładało do kredytu. Program jest skierowany dla osób do 45r. życia, które kupią pierwsze mieszkanie. Maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,a 600 tys. zł przy co najmniej 2 osobach. Co ważna, wkład własny nie jest wymagany. Dopłata do kredytu będzie trwała 10 lat. W programie nie ma limitu dot. powierzchni mieszkania.

Buda: Wzrośnie zdolność kredytowa Polaków

Oprocentowanie kredytu 2 proc. będzie stałe, zmienna będzie wysokość raty. Przez ostatnie 10 lat spłaty kredytu będzie stała wysokość raty. – Dzięki temu programowi zdolność kredytowa Polaków rośnie o około 20 proc. – przekonuje Waldemar Buda.

– Jeżeli ktoś po 5 latach oszczędzania przeznaczy środki na cele mieszkaniowe, to otrzyma premię równą rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi wzrostu cen mieszkań. Premia będzie naliczana corocznie, a wypłacana jednorazowo – poinformował szef MRiT.

– Nie bez powodu dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego, ogłosiła, że poluzuje rekomendacje w zakresie badania zdolności kredytowej. Powoduje to, że zdolność kredytowa Polaków wzrośnie – dodał minister.

Prezes PiS przyznał, że ta kwestia nie została rozwiązana

– Zrobiliśmy dużo, robimy w dalszym ciągu mimo trudnej sytuacji, kolejnych kryzysów, wojny, ale wiemy, że nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego. Wszystkiego w gruncie rzeczy nigdy nie zda się zrobić, bo zawsze są nowe wyzwania, zadania, ale nawet z takich spraw, które w oczywisty sposób powinny być rozwiązane, jak problem mieszkaniowy – przyznał prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas październikowego spotkania z mieszkańcami Zamościa.



Zapowiedział wtedy, że rząd przedstawi nowy program dot. mieszkalnictwa.

