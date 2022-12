Premier: Dług sektora finansów publicznych za rządów PiS spadł do 50,3 proc. PKB

"Dług sektora finansów publicznych podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości spadł w Polsce do 50,3 proc. PKB, czyli poniżej poziomu z końca 2015 (51,3 proc.)" – napisał premier Mateusz Morawiecki na swoim koncie na Facebooku. Pokazał wykres obrazujący poziom tego długu od 2001 roku.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) do PKB na koniec III kw. wyniosła 2022 r. 50,3 proc. i spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,1 pkt proc. oraz o 3,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2021 r.

Jaka inflacja w listopadzie? GUS podał dane

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,5 proc. (przy wzroście cen towarów – o 18,8 proc. i usług – o 13,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. (w tym towarów – o 0,7 proc. i usług – o 0,6 proc.)" – czytamy w komunikacie GUS.

Konsensus rynkowy wyniósł w listopadzie 17,4 proc. r/r. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 17,4 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie br.

mBank: Przy nowych taryfach URE szczyt inflacji wyniesie 20-21 proc. w lutym

Uwzględniając zatwierdzone w sobotę taryfy i stawki dystrybucyjne dla gazu i energii elektrycznej, można oczekiwać, że inflacja osiągnie swój szczyt w lutym na poziomie 20-21proc. r/r – szacują ekonomiści mBanku.

"Ceny gazu dla gospodarstw domowych w ujęciu netto nie ulegają zmianie. Biorąc jednak pod uwagę zmianę VAT z 0 do 23 proc., podwyżka rachunku brutto to właśnie 23 proc. Program osłonowy w postaci zwrotów VAT nieco ujmie z tej kwoty, ale trudno policzyć ile oraz stwierdzić, jak potraktuje to GUS" – czytamy w raporcie dziennym banku.

