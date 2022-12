Ogromna większość Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych

"Celem kampanii było uświadomienie społeczeństwu, że energetyka jądrowa to bezpieczne, bezemisyjne źródło energii, które zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne" – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, cytowana w komunikacie.

W ramach działań ogólnopolskich realizowano zadania marketingowe i informacyjne w prasie, radio, telewizji oraz Internecie. Polacy mogli zapoznać się ze spotami w radio i TV, jak również z edukacyjnymi audycjami i materiałami wideo zamieszczonymi na stronie kampanii i w mediach społecznościowych.

Zgodnie z badaniem opinii, przeprowadzonym na zlecenie resortu klimatu i środowiska na zakończenie kampanii "Poznaj Atomickich. Z energią jądrową na co dzień", niemal 9 na 10 respondentów (88,1 proc.) wyraża poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju, przy czym 60,3 proc. robi to w sposób zdecydowany – podkreślono.

Amerykanie i Koreańczycy wybudują w Polsce elektrownie jądrowe

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, którą wybudują w naszym kraju Amerykanie z Westinghouse, powstanie w Lubiatowie na Pomorzu. Drugi projekt jądrowy zrealizują polskie firmy ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin) Zygmunta Solorza i PGE (Polska Grupa Energetyczna) we współpracy z koreańskim KHNP.

"W badaniu zapytano też, czy budowa elektrowni jądrowej, realizowana we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo geopolityczne kraju. 74,6 proc. Polaków uważa, że tak, przeciwnego zdania jest 6 proc. badanych. Co piąty Polak (19,4 proc.) uważa, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo geopolityczne kraju – czytamy w komunikacie resortu.

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę Research & Grow w listopadzie 2022 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2 000 Polaków w wieku 15-75 lat.

Czytaj też:

Niemieckie landy sprzeciwiają się budowie w Polsce elektrowni atomowej