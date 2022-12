KE zatwierdziła program pomocy dla polskich przedsiębiorstw energochłonnych

KE uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego Unii Europejskiej – przekazało we wtorek ISBnews.pl.

Działania pomocowe to efekt szczególnych trudności, które pojawiły się po rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie.

Pomoc przedsiębiorstwom energochłonnym

– Przedsiębiorstwa energochłonne, zwłaszcza te działające w sektorach najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem, borykają się obecnie z bardzo wysokimi kosztami energii. Zatwierdzony dziś program o wartości 1,1 mld euro umożliwi Polsce pokrycie co najmniej części tych istotnych wydatków, umożliwiając przedsiębiorstwom kontynuowanie działalności w tym trudnym kontekście – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestage.

Programem będzie zarządzało polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Do uzyskania pomocy uprawnione będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa, które są przedsiębiorstwami energochłonnymi i które prowadzą swoją działalność w sektorach sklasyfikowanych jako szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu i podsektorach wymienionych w załączniku pierwszym do tymczasowych ram kryzysowych. Z zakresu środka wyłączone są instytucje kredytowe i finansowe.

O zwiększoną kwotę pomocy będą mogły ubiegać się te przedsiębiorstwa, które ponoszą straty z działalności operacyjnej.

"Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. Całkowita pomoc przypadająca na beneficjenta może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć 4 mln euro. Zwiększoną pomoc (w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych i kwoty 50 mln euro) mogą otrzymać przedsiębiorstwa energochłonne prowadzące działalność w szczególnie dotkniętych sektorach i ponoszące straty z działalności operacyjnej. Pomoc przyznawana będzie do 31 grudnia 2023 roku" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

KE wypłaciła Polsce 1,5 mld euro pożyczki