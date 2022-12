KE we współpracy z polskim bankiem przekaże 16 mln euro na pomoc Ukrainie

"KE jest darczyńcą, BGK jako partner wdrażający współpracuje ściśle z KE i koordynuje proces wydatkowania środków, a FSM zajmuje się organizowaniem pomocy – od zakupów po dostarczenie ich do Ukrainy. Ta struktura organizacyjna udzielania pomocy pozostaje bez zmian. Zmienia się i rośnie natomiast wysokość wsparcia, ponieważ KE zachęcona efektami wspólnych działań postanowiła przekazać 16 mln euro na kontynuację pomocy" – czytamy w komunikacie.

Zmienia się także przeznaczenie wsparcia. Teraz będzie ono kierowane przede wszystkim na zakup autobusów szkolnych, które posłużą do transportu i ewakuacji dzieci podczas trwającej wojny, artykułów niezbędnych w okresie jesienno-zimowym (generatory elektryczne, piecyki i nośniki energii, przenośne łóżka, systemy oczyszczania wody, odzież termiczna i zimowa, jak również żywność, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, sprzęt gaśniczy i wozy strażackie) oraz udzielanie pomocy psychologicznej na terytorium Ukrainy. Pieniądze pochodzą z Inicjatywy Komisji Europejskiej Team Europe dotyczącej wymiany szczepionek na COVID-19 dla państw Partnerstwa Wschodniego.

Konkretna pomoc dla Ukrainy

"Bank Gospodarstwa Krajowego od początku wojny angażuje się w pomoc Ukrainie. Współpraca z Komisją Europejską to kolejna możliwość wsparcia naszych sąsiadów, dlatego jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że będziemy ją kontynuować. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa, a zima i rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną sprawiają, że Ukraińcom jest coraz trudniej. Dzięki środkom z KE pomożemy im zapewnić m.in. generatory elektryczne, piecyki, odzież termiczną i sprzęt medyczny" – powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w materiale.

Głównymi odbiorcami pomocy są ukraińskie hromady (gminy), szpitale, szkoły i straże pożarne. To do nich wspólnie z FSM dociera BGK. Wszystko to jest możliwe dzięki dobrej organizacji i wysiłkom wielu osób pracujących przy realizacji tej pomocy oraz wieloletniej pracy na terenie Ukrainy i wypracowanym kontaktom przez ekspertów z FSM.

Decyzja o kontynuowaniu wsparcia to efekt dotychczasowej bardzo dobrej współpracy pomiędzy KE, BGK oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej (FSM). Do tej pory udało się przekazać 9,3 mln euro, za które sfinansowano zakup m.in. 25 profesjonalnie wyposażonych karetek, artykuły higieniczne i medyczne – w tym tomograf komputerowy oraz żywność (kasze, mąka, cukier, konserwy mięsne, makarony, odżywki dla dzieci).

Czytaj też:

Wallace ujawnia, co Rosja przekazała Iranowi w zamian za drony