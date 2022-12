Nowi członkowie Narodowej Rady Rozwoju. Prezydent wręczył akty powołania

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W jej ramach funkcjonuje dziewięć rad eksperckich – przypomina serwis Prezydent.pl.

Eksperci przygotowują między innymi opinie, ekspertyzy oraz założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

Nowi członkowie Narodowej Rady Rozwoju

Prezydent Andrzej Duda powołał do Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji: prof. Renatę Ciołek (Katedra Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Dariusza Dudka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. Agnieszkę Gniazdowską-Piekarską (Instytut Biologii, Katedra Fizjologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. Agnieszkę Jastrzębską (Politechnika Warszawska), prof. Elżbietę Mączyńską-Ziemacką oraz prof. Celinę Olszak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Z kolei do Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji powołano dra Janusza Michałka, prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast do Rady do spraw Młodzieży prezydent Andrzej Duda powołał z dniem 21 grudnia 2022 roku Martynę Kowacką, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego.

W środę zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik spotkał się przewodniczącymi rad wchodzących w skład Narodowej Rady Rozwoju. Jak przekazał serwis Prezydent.pl, wspólnie podsumowano działalność zespołów w mijającym roku i przedstawiono plany prac na najbliższe miesiące. Przewodniczący opowiedzieli między innymi o osiągnięciach prowadzonych przez nich gremiów, poruszanych w trakcie posiedzeń tematach, współpracy z instytucjami zewnętrznymi, a także o wyzwaniach, z jakimi się mierzą. Co ważne, podkreślono rolę Narodowej Rady Rozwoju jako forum konsultacyjnego działającego przy Kancelarii Prezydenta RP.