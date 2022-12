Podróże w święta nie dla Polaków. Tylko w trzech krajach UE wydaje się mniej

Tak wynika z wyliczeń Business Insider Polska na podstawie danych Eurostatu. W grudniu ub.r. Polak podróżujący w celach osobistych (nie służbowych) wydawał przeciętnie 144 euro. Mniej na podróże w grudniu wydają tylko: Czesi, Węgrzy i Portugalczycy.

"To, ile wydaje się przeciętnie na podróże w grudniu w poszczególnych krajach, pokazuje pośrednio, jakie są różnice w sposobie spędzania świąt Bożego Narodzenia. I po najnowszych danych Eurostatu widać, że Polacy są jedną z najbardziej rodzinnych narodowości w Europie. 144 euro – tyle przeciętnie wydawał podróżujący w celach osobistych (nie służbowych) Polak w grudniu ubiegłego roku. Mniej od nas na podróże w grudniu wydają tylko: Czesi, Węgrzy i Portugalczycy. Najmniej ci pierwsi" – czytamy w serwisie.

Większość Polaków wyjeżdża latem i wczesną jesienią

Właściwie już od 2014 r. Polacy nie wychodzili poza wydatek 162 euro za podróż w grudniu. Dla porównania średnia unijna to 267 euro w ub.r. Co to oznacza? Grudzień, choć wypełniony dniami wolnymi, spędzamy raczej stacjonarnie w przeciwieństwie do mieszkańców większości innych krajów – wskazano w materiale.

"Generalnie ten miesiąc nie należy zresztą do naszych ulubionych do podróżowania, widocznie mamy coś ciekawszego w planach. W 2021 r. aż 68% pieniędzy przeznaczyliśmy na wyjazdy między czerwcem a wrześniem, a w grudniu było to tylko 5,7% (568 mln zł z 9,9 mld zł w całym roku). W grudniu 2020 r. było to 255 mln zł i nieco ponad 3% rocznych wydatków, ale pandemia i związane z nią lockdowny miały niebagatelny wpływ na naszą mobilność. W grudniu 2019 r. było to 758 mln zł i 5,6% rocznych wydatków na podróże" – napisano w artykule.

Niemcy i Francuzi wydają najwięcej

Business Insider zwraca uwagę, że "olbrzymie kwoty" na wyjazdy grudniowe wydają Niemcy. W 2021 r. było to ponad 5 mld euro, a w 2019 r. – 7,6 mld euro. Równie wielkie pieniądze przeznaczają na podróżowanie Francuzi – w ub.r. w grudniu wydali 4,7 mld euro. Na oba kraje przypada ponad połowa wydatków wakacyjnych w grudniu w całej Unii Europejskiej (18,7 mld euro).

"Przeliczyliśmy jeszcze wydatki na podróże przez populację poszczególnych krajów. Tu już wypadamy mniej blado, bo z 16,99 euro na mieszkańca w grudniu ub.r. zajmujemy dziewiąte miejsce od dołu w Unii, ex aequo z Litwą. Oprócz Czechów, Portugalczyków i Węgrów mniej od nas przypadało średnio na jednego: Greka, Bułgara, Chorwata i Słowaka" – wynika z wyliczeń BI.

