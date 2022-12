Minister finansów wprost: Realizacja budżetu na 2023 r. będzie trudna

"Przyszły rok będzie wymagający, bo to prawdopodobnie będzie kolejny rok wojny. Nie wiemy też, czy nie nadlecą jakieś dodatkowe 'czarne łabędzie', więc wszystkie prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji są obarczone dużym ryzykiem. Co za tym idzie realizacja budżetu też będzie trudna" – powiedziała minister Rzeczkowska w wywiadzie dla portalu 300Gospodarka.

"Mamy jednak ciągle efekt uszczelnienia systemu podatkowego, dzięki któremu utrzymujemy dochody podatkowe na wysokim poziomie. Zakładamy też, że polska gospodarka cały czas będzie się rozwijać, około 1 proc. w 2023 r., a w kolejnych latach wzrost PKB w okolicy 3 proc. powinien się utrzymać. To zapewni wpływy" – dodała.

Rzeczkowska: Pozytywny wpływ na dochody

Minister zastrzegła, że podwyższona inflacja nie sfinansowała dodatkowych potrzeb, wynikających z wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego. Poinformowała, że wszystkie dodatkowe nakłady związane z wojną w Ukrainie i kryzysem energetycznym stanowiły ok. 3 proc. "Natomiast co do funduszy poza budżetem, to przecież to właśnie budżet częściowo je zasilał pieniędzmi, na przykład przekazując zysk NBP, czy dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2" – wskazała.

Rząd zakłada, że w przyszłym roku dodatkowe, zaplanowane wydatki mają pochłonąć 2,5 proc. PKB. "Ale w przyszłym roku wycofujemy też znaczną część rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej: wraca na przykład 23-proc. VAT od paliw. I choćby to powinno pozytywnie wpłynąć na dochody budżetu" – podkreśliła minister w rozmowie.

Przypomniała, że zamiast niższego VAT rząd wprowadza m.in. zamrożenie cen energii elektrycznej i gazu. "Ale dla budżetu jest to duża zmiana, bo zamrożenie cen będzie w dużej części finansowane z zysków spółek energetycznych" – powiedziała szefowa MF.

