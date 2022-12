Sąd w Szwajcarii odroczył bankructwo Nord Stream 2

Spółka Nord Stream 2 AG, operator drugiej nitki Gazociągu Północnego, otrzymała stałe moratorium na spłatę kredytów zamiast tymczasowego moratorium, które obowiązywało wcześniej. Postępowanie upadłościowe zostało przedłużone na okres od 10 stycznia 2023 r. do 10 lipca 2023 r.

Nord Stream 2 AG to zarejestrowana w Szwajcarii spółka należąca do Gazpromu, która jesienią 2021 r. zakończyła budowę wartego 11 mld dolarów gazociągu Nord Stream 2. Miał on podwoić ilośc gazu pompowanego z Rosji do Niemiec, ale rząd w Berlinie wstrzymał jego certyfikację w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Kto i po co wysadził Nord Stream?

26 września br. w systemie rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło do eksplozji i wycieku gazu w czterech miejscach jednocześnie. Władze Niemiec, Danii i Szwecji nie wykluczyły sabotażu jako przyczyny, natomiast Rosja uznała to za "akt międzynarodowego terroryzmu" – prezydent Władimir Putin wprost obarczył odpowiedzialnością Zachód.

W momencie wybuchu oba gazociągi nie przesyłały gazu do Niemiec – oddanie NS2 do użytku zostało zawieszone przez Berlin w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, a przesył NS1 został bezterminowo wstrzymany przez Gazprom pod koniec sierpnia pod pretekstem usterek technicznych tłoczni położonej w Rosji.

Rosja zaczęła szacować koszty odbudowy gazociągu

Według ustaleń "New York Timesa", w ostatnich tygodniach spółka Nord Stream AG, operator gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, zaczęła szacować, ile będzie kosztować naprawa rur i przywrócenie dostaw.

Jeden z szacunków mówi o 500 mln dolarów. Dodatkowo konsultanci analizują, jak długo uszkodzone rury mogą wytrzymać negatywne skutki słonej wody – podał "NYT", powołując się na osobę poinformowaną o trwających pracach.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w połowie grudnia, że Moskwa nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie naprawy gazociągów.

