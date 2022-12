Media: Japonia może przestać kupować gaz z Rosji

Jak donosi Bloomberg, odbiorcy rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego w Japonii mogą zostać pozbawieni dostaw tego surowca. Wynika to z faktu, że krajowe firmy ubezpieczeniowe odmawiają pokrycia ryzyka transportu gazu z powodu wojny Rosji z Ukrainą.

Japonia bez rosyjskiego gazu?

Od 1 stycznia 2023 roku japońskie towarzystwa ubezpieczeniowe przestaną ubezpieczać ryzyka militarne na wodach terytorialnych Rosji i Ukrainy. Taką decyzję podjęto w Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. oraz MS & AD Insurance Group Holdings Inc.

Oczekuje się, że taka decyzja japońskich ubezpieczycieli wpłynie na trasy statków, w tym wiodące przez Morze Czarne i Azowskie, a także szlaki znajdujące się na wodach w pobliżu wschodniej Rosji. Eksperci uważają, że dalsze przerwy w dostawach paliwa spowodują dodatkowe utrudnienia dla Japonii.

„Wszelkie dalsze zakłócenia w dostawach paliw pogłębią trudności ubogiej w surowce Japonii, która jest w dużym stopniu uzależniona od importu, zwłaszcza z Sachalinu. Tokio wielokrotnie podkreślało znaczenie Sachalinu-2 dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwłaszcza że popyt na surowce grzewcze rośnie w miesiącach zimowych” – czytamy w artykule.

W związku z tym, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., oddział Tokio Marine i jedna z firm ubezpieczeniowych, rozpoczęła negocjacje z reasekuratorami w sprawie wznowienia świadczenia usług ubezpieczeniowych.

Rosyjski gaz

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. na Moskwę nadal nakładane są sankcje. Zachód zdecydował się uderzyć w jedno z głównych źródeł zysków w gospodarce Federacji Rosyjskiej - sprzedaż ropy i gazu.

Niedawno ministrowie energii krajów Unii Europejskiej zgodzili się na ustalenie maksymalnej ceny dla rosyjskiego gazu. Wyniesie 180 euro za megawatogodzinę (MW/h). Po tygodniu negocjacji osiągnięto w tej sprawie porozumienie.

