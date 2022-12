Miasto 15-minutowe, czyli wstęp do zniewolenia

Zagrożenie ma być tak potężne, że obie instytucje zapowiadają zgłaszanie gróźb policji. Pierwsza decyzja to ta, aby do 2040 r. Oksford wpisał się w koncepcję miasta 15-minutowego. Druga to ta, aby w 2024 r., na razie w formie testowej, wprowadzić na miejskich ulicach filtry, mające formę systemu kamer odczytujących tablice rejestracyjne. Filtry będą częścią systemu, w ramach którego kierowcy prywatnych pojazdów stracą możliwość swobodnego przemieszczania się po mieście.

Koncepcja radnych Oksfordu wywołała poruszenie daleko poza granicami Wielkiej Brytanii. I słusznie, bo to kolejny przykład – tym razem drastyczny – ograniczania wolności obywateli pod pretekstem „polepszania jakości życia”. W specjalnym oświadczeniu rady miasta i gminy dementują rzekome nieprawdziwe wiadomości na temat projektu, lecz w istocie potwierdzają jego totalitarny charakter.

Oficjalnie celem wprowadzenia filtrów ma być zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta. Ograniczenie dotknie – cóż za zaskoczenie – kierowców prywatnych samochodów z pewnymi wyjątkami (osoby niepełnosprawne czy mieszkańcy, którzy mają bliskich wymagających opieki, mieszkających w centrum). Nie dotknie natomiast transportu miejskiego, taksówek i oczywiście rowerzystów. Posiadacze prywatnych aut mogą wystąpić o przepustkę, w ramach której będą mogli przemieszczać się w „odfiltrowanym” rejonie przez 100 dni w roku. Przekroczenie tego limitu będzie skutkować nałożeniem surowych kar finansowych.