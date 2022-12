Polska gospodarka bez środków z KPO. Nowe prognozy ekspertów

Najnowsze prognozy przedstawili eksperci Konfederacji Lewiatan.

Jak przekazali, inflacja średnioroczna wyniesie w tym okresie około 13 proc. Rynek pracy pozostanie silny, a stopa bezrobocia utrzyma się poniżej 6 proc.

– To, co jeszcze rok temu, czy na początku tego roku, wydawało się prawdopodobne przestało mieć jakiekolwiek znaczenie po 24 lutego, dniu agresji Rosji na Ukrainę. Od tego momentu większość instytucji międzynarodowych oraz ośrodków analitycznych zmienia co chwila swoje prognozy na kolejny rok. Sama skala rewizji jest znacząca. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o wzroście gospodarczym w Polsce w 2023 roku od 1,5 do 2 proc. Teraz coraz częściej wspominamy o potencjalnej recesji i spadku PKB nawet o 1 proc. w przyszłym roku. Ten pesymistyczny scenariusz może się zrealizować. Ratunkiem dla gospodarki mogą być środki z KPO. Ich pozyskanie może w przyszłym roku dołożyć około 1 pkt proc. do rodzimego PKB – powiedział ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, cytowany w środę przez ISBnews.pl.

Prognozy gospodarcze na 2023 rok

Lewiatan podkreśla, że w 2023 roku osłabnie popyt konsumpcyjny w Polsce i Unii Europejskiej, a wraz ze spadkami popytu przyjdzie poważne osłabienie koniunktury w rodzimym przemyśle.

– W mojej ocenie czeka nas ciężki czas z możliwymi spadkami produkcji przemysłowej rok do roku. Co gorsza, pragmatyzm firm z 2021 i 2022 roku stanie się problemem. Firmy w tym czasie nagromadziły niespotykaną do tej pory ilość zapasów; to one podbijają nasz PKB. Teraz brak produkcji i nowych zamówień przełoży się na wysokie koszty magazynowania i transportu tych towarów – stwierdził Zielonka.

Zdaniem eksperta, nic nie wskazuje, żeby Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na bardziej radykalne ruchy przed końcem przyszłego roku.

