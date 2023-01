Podwyżka podatków od 2023 roku. Pokaźna lista

"Najwyższy Czas" opublikował na swojej stronie internetowej listę podatków, które wzrosną w 2023 roku.

Wyższy VAT

Od stycznia wchodzą w życie zmiany tzw. tarczy antyinflacyjnej. Oznacza to m.in. powrót wyższych stawek VAT – na paliwa, gaz czy nawozy dla rolników.

Rząd musi podnieść stawki podatku od towarów i usług do poziomu wymaganego przez Unię Europejską, w związku z czym znosi większość ulg wynikających z tzw. tarczy antyinflacyjnej. Stawka podatkowa na gaz musi być podniesiona z zera na 5 proc. Rząd podnosi stawki na energię i ciepło z 5 proc. na 23 proc., podczas gdy Unia Europejska wymaga stawki 5 proc., a więc o 18 pkt. proc. wyżej już wymaga Bruksela.

ZUS

2023 rok przynosi także największą w historii podwyżkę składki na ZUS. Każdy przedsiębiorca niezależnie od dochodu, będzie musiał miesięcznie odprowadzać o ok. 207 zł więcej. W skali rok do roku jest to wzrost aż o To 17 proc.

"Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zapłaci 1 tys. 418 zł 48 gr miesięcznie plus składka zdrowotna wg wybranej formy opodatkowania" – przypomina nczas.com.

Abonament dla mediów publicznych

Dodatkowo na TVP i Polskie Radio polski podatnik wyłoży ze swojej kieszeni 2 mld 700 mln zł. Pierwotna wersja projektu budżetu nie zawierała w swojej treści wypłacenia środków na ten cel.

Drożeje również obowiązkowy abonament RTV na TVP i Polskie Radio. Za samo posiadanie odbiornika radiowego rząd pobiera 8,70 zł miesięcznie (w 2022 r. było to 7,50 zł), a za posiadanie telewizora i radia – 27,30 zł (wcześniej 24,50 zł). Jeśli ktoś zapłaci za rok z góry, przewidziano „zniżkę”.

Opłata mocowa

Podatek nazwany opłatą mocową rząd PiS wprowadził w 2021 roku. Najniższa stawka początkowo wynosiła 1,87 zł, w 2022 roku wzrosła do 2,37 zł, a od 2023 roku będzie wynosić 2,38 zł.

Kolejne stawki opłaty mocowej to 5,72 zł (w 2021 roku było to 4,48 zł), 9,54 zł (w 2021r. – 7,47 zł) i 13,35 zł (w 2021r. – 10,46 zł). O tym, na którą stawkę się załapiemy, decyduje roczne zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe.

Kwota ta doliczana jest co miesiąc do rachunku za prąd.

Opłata kogeneracyjna

1 stycznia 2023 r. o 90 groszy – z 4,06 do 4,96 zł za MWh – rośnie opłata kogeneracyjna. To jedna z pozycji na rachunku za energię elektryczną gospodarstw domowych.

Opłata paliwowa

O 13 proc. wyższa będzie opłata paliwowa. Łącznie z rosnącą akcyzą kwota, jaką stacje będą musiały odprowadzać do budżetu wzrośnie o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla.

Alkohol i tytoń

Pod koniec 2021 roku rząd ustanowił ustawę akcyzową, w ramach której podatki wliczone w cenę alkoholi i tytoniu mają rosnąć nieprzerwanie do 2027 roku. Pierwszą podwyżkę zaobserwowaliśmy na początku 2022 roku, a od 1 stycznia br. wszystkich czeka kolejna.

Akcyza na alkohol wzrośnie o 5 proc., a na papierosy wzrośnie o 10 proc. Z rządowych szacunków wynika, że Polacy za używki mają zapłacić łącznie o 2,4 mld zł więcej.

Dom, garaż, pies – raczej tak

W górę idą także rozmaite opłaty lokalne. Wzrosnąć mogą stawki podatków za dom, mieszkanie, garaż czy nawet psa. Więcej będziemy płacić podczas wyjazdów za tzw. opłatę uzdrowiskową. „O tym, czy podwyżki zostaną wprowadzone w danej gminie, decyduje samorząd, ale nie ulega wątpliwości, że skoro rząd taką możliwość dał, to zdecydowana większość chętnie z tego skorzysta” – pisze nczas.

Ministerstwo Finansów podniosło maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustalane przez samorządy. Większość dużych gmin miejskich skwapliwie skorzystała z tej okazji, aby wyciągnąć więcej pieniędzy z portfeli mieszkańców. Dla właścicieli mieszkań nierzadko będzie to oznaczać 12-procentową podwyżkę podatku od nieruchomości.

