Kontrowersje ws. cen paliwa. UOKiK wszczyna postępowanie

– Wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające. […] Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy - powiedział Chróstny podczas konferencji prasowej.

– Chcemy się dokładnie przyjrzeć tej sytuacji. Mamy również świadomość tego, że w najbliższych tygodniach mogą nas również czekać dodatkowe zakłócenia, jeżeli chodzi chociażby o kształtowanie cen, mechanizmy rynkowe i dostawy w zakresie diesla - dodał.

Zwrócił uwagę, że przedsiębiorca ma daleko posuniętą swobodę w kształtowaniu cen, a urząd antymonopolowy może podejmować interwencje jedynie w sytuacji, gdy podmiot mógłby nadużywać pozycji dominującej lub gdybyśmy mieli do czynienia ze zmowami cenowymi.

Postępowanie ma potrwać co najmniej kilka tygodni, ale będzie to zależeć m.in. od tego, jak szybko napłyną informacje od podmiotów na rynku, o które zawnioskuje UOKiK. – Zakładam, że ten minimalny okres, który potrzebujemy, to jest kilka tygodni - powiedział Chróstny.

Od 1 stycznia 2023 r. stawka podatku VAT na paliwa powróciła do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej, wzrosła akcyza i opłata paliwowa.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował wczoraj, że stabilizacja cen paliw w grudniu, wzrost wartości złotego, a także niskie notowania baryłki ropy wraz z odpowiednią kontraktacją sprawiły, że Grupa Orlen nie przełożyła od 1 stycznia podwyżki stawki VAT (do 23% z 8%) na ceny paliw.

Trzaskowski: Nie zostawiy tego tak

Rafał Trzaskowski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym oskarżył płocki koncern o zawyżanie cen na stacjach benzynowych i "dorabianie się kosztem Polaków i samorządów". Wiceszef Platformy Obywatelskiej zapowiedział wówczas złożenie wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie.

"Nie zostawimy tego tak. Działania Orlenu nie pozostaną bez reakcji. @warszawa wspólnie z innymi polskimi miastami skieruje do @UOKiKgovPL zawiadomienie w tej sprawie. Będziemy działać w obronie interesu naszych miast. Będziemy walczyć w obronie mieszkańców. @takdlapolski" – napisał Trzaskowski na Twitterze.

