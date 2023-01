Media: Chiny w niecodzienny sposób pomagają Rosji. Chodzi o sankcje

Jak donosi agencja Reuters, pomimo trwającej wojny na Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję, Pekin pomaga Kremlowi w wymiarze ekonomicznym. Dziennikarze dotarli do informacji, według których co najmniej cztery supertankowce chińskich firm były zaangażowane w eksport rosyjskiej ropy.

Tankowce zostały przeznaczone do sprowadzania ropy do Chin w okresie od grudnia 2022 roku do stycznia 2023 roku. Wcześniej kraje G7 zakazały świadczenia usług spedycyjnych i ubezpieczeniowych w zakresie dostaw rosyjskiej ropy do Azji.

Według artykułu, Chiny, będąc największym importerem ropy na świecie, nadal kupują rosyjskie surowce, pomimo zaostrzenia zachodnich sankcji, które Pekin nazwał nielegalnymi i jednostronnymi.

Sankcje na rosyjską ropę

3 grudnia 2022 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o ustaleniu maksymalnej ceny ropy eksportowanej z Rosji na poziomie 60 dolarów za baryłkę. 5 grudnia 2022 roku weszły w życie unijne sankcje naftowe wobec Rosji.

Cena maksymalna oznacza, że od 5 grudnia 2022 roku 27 krajów Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Australia będą świadczyć usługi związane z rosyjską ropą transportowaną tankowcami tylko wtedy, gdy zostanie ona zakupiona po lub poniżej ustalonej ceny granicznej. Od 5 lutego 2023 r. zabroniony będzie również zakup rosyjskich produktów naftowych.

6 grudnia 2022 roku wicepremier Federacji Rosyjskiej Ołeksandr Nowak poinformował, że kraj planuje stworzyć i uruchomić mechanizm, który zakaże rosyjskim firmom handlu ropą z krajami w ramach ceny maksymalnej.

9 grudnia 2022 roku okazało się, że Rosja rozważa możliwość ograniczenia wydobycia ropy naftowej jako jedno z działań w odpowiedzi na decyzję państw zachodnich o wprowadzeniu pułapu cen ropy.

26 grudnia 2022 r. Rosja ogłosiła plany zmniejszenia skutków embarga poprzez zwiększenie eksportu ropy naftowej.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Chiny mają nowy plan wobec Rosji i ZachoduCzytaj też:

"Putin osiągnął dno". Rosja sprzedaje swoją ropę za połowę ceny