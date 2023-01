Sankcje? Dostawy ropy z Rosji drogą morską osiągnęły rekordowy poziom

Wielkość rosyjskiego eksportu ropy naftowej na morzu osiągnęła rekordowy poziom od kwietnia 2022 r. – podaja agencja Bloomberg. Łączny wolumen eksportowanej rosyjskiej ropy w ciągu ostatniego tygodnia wzrósł o 30 proc., czyli o 876 tys. baryłek dziennie, do 3,8 mln baryłek.

Według agencji, transport surowca przez porty na Bałtyku wzrósł o 626 tys. baryłek dziennie w porównaniu z poprzednim tygodniem, a przez Morze Czarne – o 47 proc. Łączny wolumen rosyjskiego eksportu morskiego na dzień 13 stycznia wzrósł o 550 tys. baryłek dziennie w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniósł 3,06 mln baryłek.

Bloomberg zwraca uwagę, że wzrost transportowanej ropy drogą morską wiąże się ze spadkiem przepływów rurociągowych do Europy. Jednak agencja nie wzięła pod uwagę ograniczenia dostaw, jakie nastąpiło na tle wyjątkowo ciepłego początku stycznia w krajach europejskich.

Rosyjskie zyski z ceł eksportowych na ropę wzrosły mniej znacząco – cały eksport z zeszłego tygodnia był opodatkowany według niskiej stawki styczniowej, a niektóre ładunki według stawki grudniowej.

Pułap cenowy Zachodu na ropę z Rosji

5 grudnia wszedł w życie zakaz dostaw rosyjskiej ropy drogą morską do krajów Unii Europejskiej. Według Bloomberga transport surowca z portów bałtyckich do Indii trwa obecnie średnio 31 dni. W związku z tym znacznie zmniejsza się lista firm, które są gotowe zapewnić statki do dostaw ropy z Rosji.

Ponadto kraje zachodnie ustaliły limit cenowy na rosyjską ropę wynoszący 60 dolarów za baryłkę. W odpowiedzi prezydent Rosji Władimir Putin zakazał dostaw ropy i produktów ropopochodnych poniżej pułapu cenowego bez jego osobistej zgody. Rosyjskie Ministerstwo Finansów szacuje, że wielkość utraconych wpływów budżetowych ze sprzedaży ropy i gazu w styczniu br. wyniesie 54,5 mld rubli.

Na początku grudnia Bloomberg i "Financial Times" donosiły, że aby ominąć sankcje, Rosja zdążyła zbudować potężną flotę zastępczą tankowców, które mają wywozić ropę z kraju.

