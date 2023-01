Nieoficjalnie: USA ogłoszą jeden z największych pakietów pomocy dla Ukrainy

Dziennikarze amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN, powołując się na własne źródła w kręgach rządowych USA, poinformowały, że w najbliższych dniach administracja prezydenta Joe Bidena ogłosi kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Najprawdopodobniej będzie to jeden z największych z dotychczasowych pakietów pomocowych. Jednocześnie komentatorzy uważają, że obecnie niemożliwa jest dostawa zapowiadanych czołgów Abrams.

Zgodnie z ustaleniami, władze Stanów Zjednoczonych cały czas prowadzą negocjacje z europejskimi sojusznikami na temat przekazania czołgów walczącym z Rosją Ukraińcom.

Amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy

Na początku stycznia USA ogłosiły "natychmiastowy" pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 3 mld dolarów. W ramach wsparcia przekazano bojowe wozy piechoty Bradley i samobieżne haubice. Stany Zjednoczone zdecydowały się też przeznaczyć 682 mln dolarów dla państw wschodniej flanki NATO, tak aby "zachęcić i uzupełnić donacje sprzętu wojskowego dla Ukrainy".

Natomiast w środę światowe media podały, że Amerykanie porozumieli się z Izraelem i Koreą Południową w sprawie użycia amunicji przechowywanej w magazynach w tych krajach.

Z raportu Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) wynika, iż Biały Dom w Waszyngtonie już dostarczył lub obiecał dostarczyć Ukrainie ponad milion pocisków artyleryjskich o kalibrze 155 mm. Spośród nich znaczna część (ale mniej niż połowa) to amunicja właśnie z magazynów z Izraela i Korei Południowej. Wcześniej te dwa kraje odmówiły dostaw broni na Ukrainę. Niemniej, wysłały jej np. kamizelki kuloodporne, hełmy, apteczki, koce itp. Co ważne, broń umieszczona w magazynach w tych państwach należy do USA. Istotne jest również to, iż mniej więcej połowa z około 300 tys. pocisków artyleryjskich ma docelowo trafić na terytorium ukraińskie przez Polskę.

