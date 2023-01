George Soros przekazał radykalnej lewicy ogromne pieniądze. Nowy raport

Raport, po przeanalizowaniu danych z poszczególnych dokumentów, opublikowała konserwatywna grupa non-profit Capital Research Center (CRC) z siedzibą w Waszyngtonie. Stowarzyszenie zajmuje się badaniem działalności amerykańskich podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywanych tradycji, dobroczynności, filantropii i wolontariatu.

Członkowie CRC ustalili, iż od 2000 roku George Soros przekazał organizacjom i politykom, utożsamianym z radykalną lewicą, prawie 21 mld dolarów. Co ciekawe, tylko w 2021 roku 92-letni miliarder podarował kwotę około 2,7 mld dolarów na cele lewicowe.

"Dobroczynność" Sorosa

Jak możemy przeczytać w komunikacie, udostępnionym na portalu lifesitenews.com, Soros nigdy nie ukrywał, że jego zadaniem jest wykorzystanie zdobytego przez dekady ogromnego majątku do "przeprojektowania kraju na swój własny obraz". W praktyce oznacza to przekazywanie sześcio- lub siedmiocyfrowych dotacji aktywistom forsującym między innymi postulaty: polityki tożsamości rasowej i seksualnej, nielegalnej imigracji, rozluźnienia prawa wyborczego czy dostępu do aborcji. Wsparcie finansowe obejmowało zarówno różne grupy polityczne i lobbingowe, jak i fundacje.

Amerykański biznesmen miał również działać rzecz lewicowych mediów i projektów medialnych, takich jak firma Courier Newsroom, zajmująca się produkcją materiałów, wspierających kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach w USA.

Co ciekawe, należąca do Georga Sorosa organizacja Open Society Foundation, obok Microsoft Billa Gatesa, była największym prywatnym darczyńcą Rady Europy.

Z raportów finansowych Rady Europy wynikało, że budżet instytucji otrzymał ponad 1,5 mln euro wsparcia od Open Society Foundation w latach 2004 – 2013 (z kolei Microsoft przekazał około 950 tys. euro w latach 2006 – 2014).

