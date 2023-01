Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech

Realizacja transakcji powiększy sieć koncernu do 604 obiektów i uzupełni jej geograficzny zasięg. Dotychczas stacje Grupy Orlen zlokalizowane były przede wszystkim w zachodnich i północnych landach.

Transakcja w Niemczech będzie sfinansowana ze środków pozyskanych ze sprzedaży części stacji Lotos, których zbycie było jednym z warunków zaradczych Komisji Europejskiej. Zakup ma zostać sfinalizowany do końca lutego, po uzyskaniu przez koncern m.in. zgody niemieckiego urzędu antymonopolowego.

Strategia PKN Orlen

– W naszej strategii wyraźnie zapowiadaliśmy powiększanie naszej zagranicznej sieci stacji i konsekwentnie realizujemy te założenia. Środki, które pozyskaliśmy ze sprzedaży części stacji Lotosu, inwestujemy teraz także w Niemczech. Przyspieszamy rozwój sieci i uzupełniamy jej dostępność o południowe landy, gdzie dotychczas nie byliśmy silnie obecni – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany przez ISBnews.pl.

Finalizacja transakcji oznacza, że Grupa Orlen umocni się na 6. pozycji wśród największych operatorów stacji paliw w Niemczech. 17 samoobsługowych stacji zostanie przejętych od austriackiej sieci OMV. Stacje zlokalizowane są w południowych landach – Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. 12 spośród 17 obiektów znajduje się na terenach dyskontów sieci Aldi Süd.

Zgodnie ze strategią, koncern do 2030 roku będzie posiadał 3,5 tys. stacji paliw na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowej. Udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE, i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG.

