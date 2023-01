Propozycje nowych sankcji na Rosję. Polska przesłała dokument do KE

We wtorek w mediach społecznościowych informację w tej sprawie przekazała korespondentka Polskiego Radia z Brukseli Beata Płomecka.

"Propozycje Polski dot. sankcji wobec Rosji – wykluczenie podmiotów z Rosji z sytemu URE, by pozbawić ją wpływów, zakaz importu ropy płn. nitką Przyjaźni i taryfy na ropę z płd. nitki, diamenty, wapń, kauczuk, Gazprombank, zamknięcie portów dla statków. Jutro dyskusja ambasadorów" – napisała dziennikarka na Twitterze.

Propozycje Polski ws. sankcji na Rosję

Szczegóły rozwiązań podał portal PolskiegoRadia24.pl. Zgodnie z doniesieniami, Polska chce objąć unijnymi sankcjami między innymi oprogramowania i usługi komputerowe, w tym te związane z cyberbezpieczeństwem. Rząd RP ponowił także propozycję zakazu importu diamentów, kauczuku, wapnia i produktów bitumicznych z terytorium Federacji Rosyjskiej. Polskie władze chcą też ograniczeń w sektorze energetyki jądrowej oraz odłączenia od systemu rozliczeń finansowych SWIFT kluczowego rosyjskiego banku – Gazprombanku.

Z dokumentu przesłanego do KE wynika, iż nowy pakiet sankcyjny miałby również objąć zakaz przewożenia do Rosji dolarów w gotówce. Propozycje dotyczą jednak nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale także Białorusi, która jest oskarżana przez społeczność międzynarodową o zaangażowanie w konflikcie na Ukrainie po stronie rosyjskiej. Według polskich założeń, unijne restrykcje mogłyby obowiązywać na białoruskie: meble, wapń, asfalt, kauczuk, produkty ze szkła, filtry do papierosów.

10. pakiet unijnych restrykcji

Od jakiegoś czasu w Unii Europejskiej trwają rozmowy na temat 10. pakietu sankcji wobec Rosji. Dotąd kraje członkowskie UE nie osiągnęły porozumienia zarówno w kwestii terminu wprowadzenia restrykcji, jak i tego, co miałoby się dokładnie znaleźć w nowym pakiecie sankcyjnym.

Polskie Radio informowało, iż Polska chce, aby kolejne sankcje zostały wprowadzone przed szczytem UE – Ukraina, zaplanowanym na 3 lutego br. Komisja Europejska i część państw członkowskich sugeruje natomiast, żeby 10. pakiet przygotować i wprowadzić bliżej 24 lutego, kiedy to przypadnie pierwsza rocznica inwazji militarnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

