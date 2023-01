Dostawy gazu LNG. Orlen podpisał długoterminową umowę z Amerykanami

– Dziś podpisujemy umowę z firmą Sempra. To amerykańska firma, która jest istotnym graczem na rynku amerykańskim w zakresie LNG. To kontrakt na 20 mln ton. Będziemy go realizować od początku 2027 r. To 1 mln ton rocznie, ok. 1 mld 200 mln m sześć. gazu – powiedział prezes Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.

– Nie możemy być naiwni w zakresie polityki zakupów węglowodorów – mówił Obajtek, dodając, że kontrakt jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa. To też ważny dzień dla wszystkich gospodarek w regionie – ocenił Obajtek. – Jesteśmy w pełni zbilansowani z naszymi potrzebami. Gazu w Polsce nie zabraknie – zapewnił.

Sempra to przedsiębiorstwo zajmujące się infrastrukturą energetyczną z siedzibą w San Diego w Kalifornii. Jest jednym z największych holdingów użyteczności publicznej w USA.

Grupa ORLEN: Rekordowa liczba dostaw LNG

W ubiegłym tygodniu PGNiG i Grupa ORLEN dokonały podsumowania działań w zakresie LNG. Jak poinformowano, w minionym roku odebrano aż 58 ładunków LNG w terminalu w Świnoujściu.

W 2022 roku Grupa ORLEN odebrała 58 ładunków LNG w Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. To najwięcej od początku funkcjonowania gazoportu. Liczba dostaw oznacza także ich wzrost o 57 proc. rok do roku.

Co ciekawe, najwięcej dostaw – 36 – pochodziło z USA. Na drugim miejscu znalazły się ładunki z Kataru (18 statków). Poza tym, gaz skroplony importowano z Nigerii, Trynidadu, Tobago i Egiptu.

"Intensyfikacja importu LNG pozwoliła zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne krajowych odbiorców gazu, pomimo trudnej sytuacji na europejskim rynku tego surowca" – podano w oświadczeniu na stronie pgnig.pl.

