Ambitne plany Orlenu. Koncern zwiększa wydobycie gazu w Norwegii

– Będziemy realizować coraz większe inwestycje w Norwegii, w ciągu kilku lat nasza produkcja wzrośnie z 3 do 4 mld m3 gazu – powiedział Obajtek podczas podpisania umowy na dostawy LNG z Sempra Infrastructure.

Szef PKN Orlen zapewnił jednocześnie, że koncern nie przedłuży wygasającego kontraktu, ani nie podpisze nowej umowy na dostawy ropy z Rosnieftem.

– Te 3,6 mln ton ropy rocznie uzupełnimy z innych kierunków, przez wszystkim z Zatoki Perskiej i USA. Te dostawy mamy już zabezpieczone i dzięki temu będziemy mieli ok. 90% ropy spoza Rosji w naszym systemie - dodał Obajtek.

Orlen podpisał długoterminową umowę z Amerykanami

W środę PKN Orlen podpisał długoterminowy, 20-letni kontrakt na dostawy LNG z amerykańską firmą Sempra. O szczegółach mówił na konferencji prasowej prezes Orlenu Daniel Obajtek. – Dziś podpisujemy umowę z firmą Sempra. To amerykańska firma, która jest istotnym graczem na rynku amerykańskim w zakresie LNG. To kontrakt na 20 mln ton. Będziemy go realizować od początku 2027 r. To 1 mln ton rocznie, ok. 1 mld 200 mln m sześć. gazu – powiedział Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.

Sempra to przedsiębiorstwo zajmujące się infrastrukturą energetyczną z siedzibą w San Diego w Kalifornii. Jest jednym z największych holdingów użyteczności publicznej w USA.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

