Resort rodziny: Od 1 lutego można składać wnioski o 500 plus

Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń. Wsparcie w wysokości 500 złotych przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

– Zachęcam wszystkich rodziców, aby nie zwlekali ze złożeniem wniosku. Sama procedura odbywa się bez wychodzenia z domu, dzięki dostępnym platformom internetowym. Złożenie wniosku do 30 kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia. My ze swojej strony zapewniamy, że środki trafią do rodzin zgodnie z terminami. Program "Rodzina 500 plus" będzie realizowany, a środki na ten cel zostały zabezpieczone – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kolejny okres świadczeniowy

Wniosek o świadczenie można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, portal Emp@tia.pl oraz bankowość elektroniczną.

– Troska o rodzinę to dla rządu Zjednoczonej Prawicy inwestycja w silną i nowoczesną Polskę. Comiesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na dziecko trafia do rodzin już siódmy rok z rzędu. Dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel blisko 220 mld złotych, a wsparciem objętych zostało blisko 7 mln dzieci – stwierdziła minister Marlena Maląg.

Rodzicom, którzy prawidłowo wypełnią i złożą wniosek: do 30 kwietnia – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku; w maju 2023 roku – będą mieli wypłacone środki do 31 lipca, z wyrównaniem za czerwiec; w czerwcu 2023 roku – ZUS wypłaci świadczenie do końca sierpnia, z wyrównaniem kwot od czerwca; w lipcu 2023 roku – będą mieli wypłacone środki do 30 września, z wyrównaniem od lipca; w sierpniu 2023 roku – świadczenie zostanie wypłacone do 31 października, a wyrównanie od sierpnia.

W mediach co pewien czas pojawiają się doniesienia, jakoby rząd rozważał możliwość waloryzacji świadczenia 500 plus. Jednak minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zdecydowanie zaprzeczyła tym pogłoskom.

