Kolejna podwyżka opłat na A4. Niższe stawki dla rezygnujących z gotówki

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska przekazała, że wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zgodę na zmianę stawek za przejazd autostradą dla pojazdów wszystkich kategorii.

Podwyżka opłat na A4

Jak informuje portal "Rynek infrastruktury", w praktyce zgoda jest formalnością, ponieważ GDDKiA – jak informowano w podobnych przypadkach – nie ma podstawy prawnej, by wpływać na decyzje koncesjonariusza.

Jeśli zatem wejdą w życie, wyższe opłaty zaczną obowiązywać 3 kwietnia. Oznacza to, że na każdym placu poboru opłat, tj. w Mysłowicach i w Balicach za przejazd motocyklem lub samochodem osobowym podróżujący zapłacą nie 13 zł, jak do tej pory, tylko 15 zł. Z kolei za przejazd pojazdem kategorii 2-5 stawka wzrośnie z obecnych 40 do 46 zł.

Preferencyjne stawki

Utrzymana ma zostać preferencyjna stawka dla kierowców samochodów osobowych, którzy dokonują opłat w sposób automatyczny, tj. wykorzystaniem elektronicznej aplikacji A4Go, Telepass, czy videotollingu (system poboru opłat z wideo-detekcją pojazdów). Stawka preferencyjna będzie wynosiła 13 zł, podczas gdy obecnie wynosi 10 zł.

Odrębnie będzie natomiast skonsultowana z GDDKiA wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 3 kwietnia 2023 roku. Według obecnej stawki opłat, tj. 40 zł, wynosi ona 16 zł.

Poprzednia podwyżka opłat na koncesyjnej A4 została wprowadzona od 4 lipca 2022 roku. Wtedy opłatę dla aut osobowych podniesiono z 12 na 13 zł, natomiast dla pojazdów pozostałych kategorii stawka wzrosła z 35 do 40 zł.

