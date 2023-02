Kadry dla energetyki jądrowej. Porozumienie Orlenu, MEiN oraz uczelni

Celem porozumienia jest uruchomienie wspólnego programu kształcenia kadr technicznych dla sektora energetyki jądrowej, podał koncern. Rozwój programu wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wykwalifikowane kadry dla powstającego przemysłu jądrowego w Polsce stanowią istotny element dla jego rozwoju. Dlatego PKN Orlen i Orlen Synthos Green Energy zaproponowały polskim uczelniom technicznym uruchomienie wspólnego programu kształcenia kadr technicznych w zakresie technologii jądrowej, wskazano.

"Małe reaktory jądrowe to technologia, którą zdecydowaliśmy się rozwijać z uwagi na jej efektywność energetyczną i rolę w procesie osiągnięcia neutralności emisyjnej koncernu do roku 2050. Jako źródło bezemisyjne, reaktory SMR uzupełnią portfolio najnowocześniejszych mocy wytwórczych Grupy ORLEN. Rozwój wyspecjalizowanych kadr dla tego nowego sektora energetyki to ważny krok we wzmocnieniu polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego" – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Które uczelnie wezmą udział w programie?

Do współpracy mającej na celu edukację specjalistów jądrowych przystąpiły Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska. Na tych uczelniach wkrótce pojawią się nowe kierunki kształcenia wyspecjalizowanych kadr.

"Przemysł jądrowy to nowa, bardzo perspektywiczna gałąź gospodarki. Biorąc pod uwagę, że jeden reaktor będzie potrzebował ponad 100 wysokowykwalifikowanych specjalistów to w perpektywie 2040 roku potrzebować będziemy ponad 2,5 tys. specjalistów. Ponadto program obejmuje kształcenie kadr nie tylko dla branży SMR – skorzysta na tym cały rozwijający się sektor energetyki jądrowej w Polsce" – powiedział członek zarządu Orlen Synthos Green Energy Dawid Jackiewicz.

Podpisany list intencyjny zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz wypracowania warunków uruchomienia studiów inżynierskich i magisterskich na polskich uczelniach technicznych zainteresowanych kształceniem wyspecjalizowanych kadr techników i inżynierów nuklearnych.

Synthos Green Energy (SGE) I PKN Orlen utworzyły spółkę joint venture Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i wspólnie planują budowę w Polsce floty reaktorów SMR BWRX-300, z których pierwszy ma zostać uruchomiony do końca bieżącej dekady.

