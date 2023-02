Rosjanie na Krymie konfiskują majątki Ukraińców. Nowy dekret

Władze Krymu, lojalne wobec Kremla, poinformowały, że znacjonalizowały około 500 nieruchomości na półwyspie, w tym majątki należące do wysokich rangą ukraińskich polityków i biznesmenów.

Przewodniczący parlamentu krymskiego Władimir Konstantinow powiedział, że "dekret jest wymierzony we wspólników »kijowskiego reżimu«", a znacjonalizowane nieruchomości mają objąć banki oraz infrastrukturę turystyczną i sportową.

Agencja prasowa Reuters, na którą powołał się portal Wyborcza.pl, przekazała, iż zgodnie z dokumentem opublikowanym na stronie internetowej rosyjskiego rządu Krymu, skonfiskowano mienie należące między innymi do byłego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka oraz biznesmenów, takich jak Igor Kołomojski, Rinat Achmetow oraz Serhij Tarut.

Ukraina odbije wkrótce Krym?

Zdaniem Departamentu Obrony USA, jest mało prawdopodobne, aby siły ukraińskie były w stanie odbić Krym z rąk rosyjskich wojsk w najbliższej przyszłości.

– Nie będziemy komentować tajnych odpraw za zamkniętymi drzwiami, nie będziemy rozmawiać o hipotezach ani spekulować na temat potencjalnych przyszłych operacji – powiedziała rzecznik prasowa amerykańskiego Pentagonu Sabrina Singh. – Jeśli chodzi o zdolność Ukrainy do walki i odzyskania swojego terytorium, jej niezwykłe osiągnięcia w odpieraniu rosyjskiej agresji i ciągła zdolność do adaptacji na polu walki mówią same za siebie – dodała.

– Nadal twierdzę, że w tym roku byłoby bardzo, bardzo trudno militarnie wyrzucić siły rosyjskie z całej okupowanej przez Rosję Ukrainy – oznajmił podczas spotkania Kontaktu Obronnego Ukrainy – Grupa w Niemczech generał Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. – To nie znaczy, że to nie może się wydarzyć. Nie oznacza to, że tak się nie stanie, ale byłoby to bardzo, bardzo trudne – zastrzegł wojskowy.

Czytaj też:

USA uważają, że Ukraina będzie musiała wycofać się z Bachmutu. "Symboliczne zwycięstwo Rosji"Czytaj też:

Zełenski: Dla Ukrainy to trudne zadanie, ale musimy je wykonać