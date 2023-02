Przełomowa decyzja USA w sprawie Ukrainy. "Pierwszy w historii transfer"

– Zezwoliłem na pierwszy w historii transfer skonfiskowanych rosyjskich aktywów na Ukrainę – powiedział Garland. Dodał, że mowa o zajętym majątku Konstantina Małofiejewa. Jego 5,4 mln dolarów zostało skonfiskowane po tym, jak został oskarżony o naruszenie sankcji.

Za zgodą prokuratora skonfiskowane mienie zostanie przekazane Departamentowi Stanu w celu wsparcia narodu ukraińskiego. – Rosyjscy zbrodniarze wojenni nie znajdą schronienia w Stanach Zjednoczonych – oświadczył Garland.

Oligarcha podejrzany o finansowanie separatystów

Stany Zjednoczone, Kanada i Unia Europejska nałożyły sankcje na Małafiejewa jeszcze w 2014 r. po aneksji Krymu i wybuchu wojny na wschodzie Ukrainy. Oligarcha, który jest właścicielem prawosławnego kanału telewizyjnego Cargrad, jest podejrzany o finansowanie separatystów, choć sam temu zaprzecza.

Mimo to w kwietniu ubiegłego roku prokurator generalny USA oskarżył Małofiejewa o próbę obejścia sankcji. Biznesmen stworzył schemat, dzięki któremu jego interesy mogły być kontynuowane w Europie.

Władze USA przechwyciły "miliony dolarów", które anonimowy amerykański instytut przesłał Małofiejewowi. Według CNN pieniądze z jego konta zostały skonfiskowane w czerwcu, choć oligarcha twierdzi, że chodzi o środki zamrożone w 2014 r.

Konfiskata zamrożonych aktywów bogatych Rosjan w USA

Pod koniec ubiegłego roku senatorowie jednogłośnie przyjęli poprawki do budżetu na 2023 r., które pozwalają na konfiskatę zamrożonych aktywów rosyjskich biznesmenów. Departament Skarbu przekieruje te środki do Departamentu Stanu, który następnie przekaże je Ukrainie.

W czerwcu ubiegłego roku Departament Skarbu USA poinformował, że zamroził aktywa oligarchów z Rosji na kwotę 30 mld dolarów. Amerykańskie władze planują przekazać część z nich Ukrainie.

– To była długa i ciężka praca, która prawie zakończyła się niepowodzeniem. W tej chwili zaakceptowaliśmy to, czego wymaga zdrowy rozsądek i sprawiedliwość: pomocnicy Putina muszą zapłacić za odbudowę kraju, który próbuje zniszczyć – powiedział Tom Malinowski, członek Izby Reprezentantów, cytowany przez "The Moscow Times".

Czytaj też:

Dwa kraje UE podejrzewane o ukrywanie majątku rosyjskich oligarchów