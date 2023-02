Dwa kraje UE wyłączone z nowych sankcji wobec Rosji

W szczególności Bułgaria będzie mogła kupować ropę i produkty ropopochodne transportowane drogą morską z Rosji do 31 grudnia 2024 r. Chorwacja może importować próżniowy olej napędowy wyprodukowany w Federacji Rosyjskiej do 31 grudnia 2023 r., jeśli nie ma alternatywnych możliwości dostaw.

Ponadto kraje Unii Europejskiej, które nie mają dostępu do morza i są uzależnione od dostaw ropy rurociągowej z Rosji, mogą nadal ją sprowadzać, do czasu podjęcia innej decyzji przez Radę Europejską.

Rada UE zatwierdziła dwa pułapy cenowe na paliwa z Rosji

W sobotę Rada Unii Europejskiej zatwierdziła maksymalne ceny produktów naftowych wytwarzanych w Rosji lub stamtąd eksportowanych. Kraje członkowskie zdecydowały o wprowadzeniu dwóch pułapów cenowych. Jeden dotyczy produktów ropopochodnych droższych od ropy naftowej, np. oleju napędowego, natomiast drugi – tańszych od ropy, takich jak olej opałowy.

Tym samym rosyjskie produkty naftowe, które kosztują mniej niż ropa naftowa, mogą być sprzedawane po cenie nie większej niż 45 dolarów za baryłkę. Dla oleju napędowego i innych produktów ropopochodnych, które kosztują więcej niż ropa, cena maksymalna wynosi 100 dolarów za baryłkę.

Kiedy nowe sankcje wejdą w życie?

Pułap cenowy zacznie obowiązywać od niedzieli, 5 lutego. Jeśli cena zakupu rosyjskich produktów naftowych będzie wyższa od ustalonego poziomu, koncerny nie będą mogły transportować ich drogą morską do krajów trzecich.

Przewidziany został 55-dniowy okres przejściowy dla statków przewożących rosyjskie produkty ropopochodne, które zostały zakupione i załadowane do 5 lutego i zostaną rozładowane przed 1 kwietnia 2023 r.

Rada UE poinformowała, że w połowie marca powróci do przeglądu mechanizmu pułapu cen ropy naftowej, a przegląd będzie odbywał się regularnie co dwa miesiące. Od 5 grudnia ub.r. obowiązuje zakaz dostaw rosyjskiej ropy drogą morską do krajów Unii Europejskiej oraz limit cenowy na rosyjską ropę wynoszący 60 dolarów za baryłkę.

