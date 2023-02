Nowe wsparcie dla rolników. Sasin: To oferta unikalna i atrakcyjna

Podczas środowej konferencji prasowej wicepremierzy Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk zapowiedzieli projekt nowej formy wsparcia dla polskich rolników. Głównym elementem programu pomocowego ma być pożyczka oferowana przez PKO Bank Polski na okres pięciu lat w kwocie do 300 tys. złotych. Co ważne, bez zabezpieczeń i na dowolny cel, który będzie służył produkcji rolnej w kraju.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślili, że propozycja dotycząca kredytów jest dostosowana do potrzeb rolników.

"Unikalna i atrakcyjna"

– Kredyt będzie wspierać rozwój gospodarstw rolnych. To produkt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Może być na zakup nawozów, materiału siewnego, sprzętu, czyli wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa – powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin i dodał, iż jest to oferta "unikalna i atrakcyjna".

– Wielu rolników mówiło o potrzebie dobrych linii kredytowych, gwarancji bankowych oraz odpowiedniego finansowania rolnictwa. Taki stabilizator cen, gwarancje finansowe czy dobre linie kredytowe, dostosowane do potrzeb rolników, są niezwykle potrzebne – oznajmił minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Szczegóły programu

– Naszą misją jest bank powszechny, a dotąd nie mieliśmy oferty skierowanej specjalnie do sektora rolnego. Dziś, po kilku miesiącach pracy, możemy przedstawić produkt dedykowany rolnikom – stwierdził prezes PKO Banku Polskiego Paweł Gruza.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oferta wsparcia dla rolników ze strony PKO Banku Polskiego to między innymi możliwość otrzymania kredytu do 300 tys. złotych bez zabezpieczeń na pięć lat lub do 500 tys. złotych z zabezpieczeniami, najniższa na rynku marża oraz odpowiedni harmonogram spłat dostosowany do specyfiki produkcji rolnej w Polsce.

