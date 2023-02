Gwarancja stałej ceny gazu. "Realne wsparcie dla polskich przedsiębiorstw"

Proponowana w ramach oferty cena jest niższa o 33 proc. od ceny bazowej, wynikającej z cennika dla klientów biznesowych, i obecnie wynosi 525 złotych za megawatogodzinę.

– Wprowadziliśmy kolejne rozwiązanie, które po styczniowej, czasowej obniżce cennika dla klientów biznesowych, będzie realnym wsparciem dla polskich przedsiębiorstw. W biznesie gwarancja stałej ceny paliwa w dłuższym okresie jest kluczowa, ponieważ ułatwia planowanie działalności i wpływa na stabilizację kosztów przedsiębiorstwa. Stała cena gazu może pozytywnie przełożyć się na ceny produktów oraz usług, oferowanych w szczególności przez małe i średnie firmy. Warto podkreślić, że to właśnie klienci, korzystający dotychczas z naszego cennika, poprzez wybór naszej nowej oferty, mogą sobie zapewnić do końca 2025 roku cenę niższą aż o jedną trzecią od aktualnej ceny bazowej – oznajmił prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Stała cena gazu

Klienci, którzy zdecydują się na wybór nowej oferty PGNiG Obrót Detaliczny, mogą zabezpieczyć stałą cenę gazu ziemnego nawet do końca 2025 roku. Stała cena gazu zawarta w umowie będzie zależała od momentu, w którym dany klient zdecyduje się na skorzystanie z oferty. PGNiG Obrót Detaliczny będzie bowiem aktualizować ją co tydzień, aby była dostosowana do bieżącej sytuacji na rynku. W przypadku dalszego spadku notowań gazu cena w kolejnych tygodniach może być jeszcze bardziej atrakcyjna niż obecnie. Może jednak również wzrosnąć, jeżeli gaz na giełdzie będzie drożeć. W tym tygodniu, w przypadku zawarcia umowy do końca 2025 roku, cena, którą zagwarantuje sobie klient, wyniesie 525 zł/MWh.

Oferta jest skierowana do wszystkich klientów biznesowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak zakłady fryzjerskie, sklepy, restauracje czy małe obiekty sportowe, które rozliczały się dotąd w ramach cennika "Gaz dla Biznesu". Zaletą propozycji PGNiG Obrót Detaliczny jest przede wszystkim możliwość elastycznego kształtowania wysokości poboru gazu w stałej cenie.

Oferta będzie dostępna tylko za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

