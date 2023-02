Mimo wzajemnych sankcji obroty handlowe USA z Chinami wzrosły

Pomimo trwającej pomiędzy USA a Chinami rywalizacji handlowej i technologicznej, w roku 2022 obroty między tymi państwami wzrosły. Według oficjalnych danych strony amerykańskiej wyniosły 690,6 miliardów dolarów.

Obroty handlowe USA – Chiny

Nowe dane pokazują, że import z Chin do USA wzrósł w ubiegłym roku do 536,8 miliardów dolarów, ponieważ amerykańscy konsumenci wydawali więcej na chińskie produkty, w tym telefony komórkowe. W tym samym czasie eksport z USA do Chin również wzrósł, do 153,8 miliardów dolarów.

Jak zauważa BBC, wzrost wymiany handlowej między USA a Chinami w znaczącym zakresie jest spowodowany rosnącymi kosztami życia. Wskazuje również na to, jak mocno USA i Chiny są od siebie zależne, nawet po latach konfliktu handlowego i technologicznego.

Biden: Konkurencja, nie konflikt

We wtorek w trakcie orędzia o stanie państwa prezydent USA Joe Biden wysłał sygnał ostrzegawczy dla Chin, sygnalizując, że Stany Zjednoczone będą zdecydowanie bronić swoich interesów.

– Powiedziałem prezydentowi Xi Jinpingowi, że USA szukają konkurencji, nie konfliktu. Nie będę przepraszać za to, że inwestujemy w to, aby Ameryka była silniejsza. Tworzymy innowacje, tworzymy wspaniałą przyszłość – mówił polityk.

– Nie chcemy dominacji Chin. Inwestujemy w nasze sojusze, aby chronić technologię, aby nie była ona wykorzystana przeciwko nam. Dziś nasza pozycja jest najsilniejsza, aby konkurować z Chinami wszędzie na świecie – dodał Biden.

– Jestem zobowiązany, by współpracować z Chinami, gdzie jest to korzystne dla amerykańskich interesów i świata. Ale niech nikt nie ma złudzeń: jak pokazaliśmy w ubiegłym tygodniu, jeśli Chiny zagrożą naszej suwerenności, podejmiemy działania, by chronić nasz kraj. I to zrobiliśmy – tłumaczył dalej prezydent, nawiązując do zestrzelenia przez amerykański myśliwiec chińskiego balonu szpiegowskiego.

