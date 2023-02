Piekarnie zapłacą mniej za gaz. Sejm zmienił przepisy

W nowej ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znalazły się zapisy, które wprowadzają m.in. cenę maksymalną za gaz dla piekarni, wynoszącą 200,17 zł za MWh. To spełnienie zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z ubiegłego tygodnia.

Zgodnie z nowelą, z ceny maksymalnej gazu do końca 2023 r. będą mogli korzystać ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2022 r. prowadzili piekarnię i dla których była to działalność dominująca, albo przychód z działalności w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży własnego pieczywa i ciastek. Warunkiem jest niezaleganie ze zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego.

Za zmianą przepisów głosowało w środę wieczorem 234 posłów, 15 było przeciw, a 202 wstrzymało się od głosu.

Przymusowe dochodzenie podatku VAT. Co jeszcze zawiera nowela?

Ponadto nowelizacja ma umożliwić przymusowe dochodzenie podatku VAT, który rozliczany jest w szczególnych procedurach (chodzi o podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w innym państwie).

Ustawa ma usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych (służy uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego).

Nowela ma również doprecyzować moment wszczęcia egzekucji administracyjnej (sytuacja, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu - innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności).