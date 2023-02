UE wymusi remonty wszystkich mieszkań? Konfederacja ostrzega

W czwartek posłowie Konfederacji zorganizowali w Sejmie konferencję prasową, podczas której po raz kolejny ostrzegli przed unijną dyrektywą energetyczną. Politycy Konfederacji starają się przekonać media, aby wreszcie zaczęły się interesować tym tematem, tak jak ma to miejsce we Włoszech.

Konfederacja: Absurdalna dyrektywa energetyczna

Chodzi o dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Poseł Krystian Kamiński powiedział, że regulacja w praktyce wprowadzi „paszport” dla każdego mieszkania.

– Dyrektywa ta to kluczowa część Europejskiego Zielonego Ładu i programu Fit for 55, a realizuje absurdalny, utopijny plan przekształcenia wszystkich budynków w UE w budynki bezemisyjne, co niesie za sobą konsekwencje – powiedział polityk.

Kamiński: Ekologiczny fanatyzm

Następnie wskazał, jakie zdaniem Konfederacji są najbardziej skandaliczne postanowienia dyrektywy. – Rząd ma wytypować 15 proc. najbardziej emisyjnych, czyli powiedzmy sobie szczerze, najstarszych budynków w Polsce i do 2030 roku wymusić ich termomodernizację. Pozostałe 85 proc. ma to nastąpić do roku 2050.

– Ta dyrektywa będzie dziś procedowana w PE. Jeśli przejdzie, to w następnych tygodniach możemy się spodziewać, że rząd ochoczo przystąpi do realizacji tego programu. Co ciekawe, będą nas zmuszać. Będą administracyjne kary, ale nie będzie na to żadnych pieniędzy. Każdy będzie musiał to zrobić z własnej kieszeni. To nie będzie tak, że rząd powie, że musicie zainstalować fotowoltaika i dorzuci pieniądze. Każdy będzie musiał zrobić to sam z własnej kieszeni – twierdzi poseł Kamiński, dodając że, mamy do czynienia z ekologicznym fanatyzmem Unii Europejskiej. – Wszyscy na tym ucierpimy. Ta dyrektywa doprowadzi do ubóstwa energetycznego – ostrzegł.

Paszporty mieszkaniowe?

Poseł Dobromir Sośnierz zwrócił uwagę m.in. na to, że pierwsze 15 proc. budynków do remontów często zamieszkują ludzie niezamożni. Pytał zatem, skąd mają wziąć pieniądze na wymuszane przez UE remonty.

– Oprócz tego, że będziemy mieli nałożony obowiązek remontowania mieszkań, to każda nieruchomość będzie musiała mieć swój paszport. Nie covidowy, a tym razem energetyczny. Nawet dwa paszporty – jeden remontowy, a drugi efektywności energetycznej – powiedział. – Bez takiego paszportu nie będzie można ani sprzedać, ani wynająć nieruchomości – dodał.

Sośnierz – Kiedy bezkrytyczni uniofile będą w stanie przyznać, że już za dużo?

– Rząd już teraz wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Dyrektywa jeszcze nie została uchwalona, a rząd już pracuje nad tym, żeby wymagać od nas tych paszportów. (…) Żyjemy coraz bardziej w krainie Wielkiego Brata. Co posiedzenie Sejmu uchwalane są przepisy, które ograniczają wolność – powiedział Sośnierz.

Jak przypomniał, nawet jeśli rząd wprowadzi pomoc w postaci dotacji, to przecież środki na dotacje może pozyskać jedynie z podatków bądź zaciągnięcia kolejnych długów.

– Czy jest jakikolwiek punkt, w którym bezkrytyczni uniofile, będą w stanie przyznać, że już za dużo? Że to nam się nie opłaca? – pytał.

