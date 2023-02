Dyrektorzy potężnego koncernu pozwani. "Pierwszy taki pozew na świecie"

Pozwanych zostało 11 dyrektorów koncernu naftowego Shell. Strona powodowa uważa, że strategia spółki w zakresie dążenia do osiągnięcia celów klimatycznych jest niewystarczająca. Jak twierdzą, nieodpowiednia strategia stawia przedsiębiorstwo w niekorzystnej sytuacji w świecie przechodzącym na "czyste źródła energii".

To pierwszy przypadek na świecie, kiedy dyrektorzy korporacji mieliby zostać pociągnięci do odpowiedzialnych za "nieodpowiednie przygotowanie ich firmy do przejścia na gospodarkę o ujemnym bilansie emisji".

Client Earth kontra dyrektorzy Shell

Według Client Earth – której zadeklarowanym przedmiotem działalności jest ochrona środowiska – kierownictwo spółki Shell naruszyło zobowiązania wynikające z prawa spółek, poprzez to, że nie wdraża strategii transformacji energetycznej, zgodnej z porozumieniem paryskim z 2015 r. (Jego istotą jest zatrzymanie globalnego wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia). W ocenie organizacji przekłada się to na "nieskuteczne zarządzanie istotnym i przewidywalnym ryzykiem, jakie stanowią dla firmy zmiany klimatyczne".

Client Earth domaga się do sądu zobowiązania władz Shell do przyjęcia strategii zarządzania "ryzykiem klimatycznym" zgodnej z obowiązkami nałożonymi przez ustawę o spółkach handlowych, a także z orzeczeniem sądu w Holandii, który miał wydać firmie nakaz redukcji emisji o 45 proc. do końca dekady. Sprawa jest w toku, ponieważ spółka odwołała się od wyroku.

